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Ценные бумаги Tilray подскочили на 22 процента после публикации отчетности

Акции других крупных канадских производителей каннабиса, включая Canopy Growth Corp, Hexo Corp и Cronos Group Inc , выросли на 2-6 процента после отчета Tilray.
Lenta.ru
Tilray сообщила о прибыли в размере 3 центов на акцию во втором квартале, в то время как аналитики ожидали убытка в размере 9 центов на акцию.
Lenta.ru
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.
Финмаркет
После слияния с Aphria и создания крупнейшего производителя конопли в мире по объему продаж, компания пообещала дополнительно сократить расходы на 20 миллионов долларов.
Lenta.ru

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Ценные бумаги Tilray подскочили на 22 процента после публикации отчетности
Lenta.ru12:23
Рынок акций США снижается пятую сессию подряд
Finam.Ru10:50
Возросла вероятность снижения индекса S&P 500 к уровню 4550п - BCS Express
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Торги на СПБ Бирже и американском премаркете за час до сессии в США
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