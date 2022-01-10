Lenta.ruЦенные бумаги Tilray подскочили на 22 процента после публикации отчетностиАкции других крупных канадских производителей каннабиса, включая Canopy Growth Corp, Hexo Corp и Cronos Group Inc , выросли на 2-6 процента после отчета Tilray.Lenta.ruTilray сообщила о прибыли в размере 3 центов на акцию во втором квартале, в то время как аналитики ожидали убытка в размере 9 центов на акцию.Lenta.ruНастоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.ФинмаркетПосле слияния с Aphria и создания крупнейшего производителя конопли в мире по объему продаж, компания пообещала дополнительно сократить расходы на 20 миллионов долларов.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦенные бумаги Tilray подскочили на 22 процента после публикации отчетностиLenta.ru12:23Рынок акций США снижается пятую сессию подрядFinam.Ru10:50Возросла вероятность снижения индекса S&P 500 к уровню 4550п - BCS ExpressФинмаркет10:02Торги на СПБ Бирже и американском премаркете за час до сессии в СШАРБК Инвестиции08:03Показать ещёОценить6Поделиться