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Рынок акций США снижается пятую сессию подряд

В начале торговой сессии понедельника, 10 января, рынок акций США снижался пятую сессию подряд.
Finam.Ru
Возросла вероятность снижения индекса S&P 500 к уровню 4550 пунктов, говорится в комментарии BCS Express.
Финмаркет
22% компонентов S&P 500 дорожали и 78% дешевели.
Finam.Ru
Доходность 10-летних трежерис сегодня обновила двухлетний максимум, поднявшись до 1,8064%, и перспективы более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в США, а также сокращения баланса ФРС продолжают давить на рынок.
Finam.Ru

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Ценные бумаги Tilray подскочили на 22 процента после публикации отчетности
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Рынок акций США снижается пятую сессию подряд
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