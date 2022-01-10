Доходность 10-летних трежерис сегодня обновила двухлетний максимум, поднявшись до 1,8064%, и перспективы более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в США, а также сокращения баланса ФРС продолжают давить на рынок.
Напомним, ранее в беседе с изданием «Бизнес-Онлайн» директор «УАЗа» Адиль Ширинов заверил, что Ульяновский автозавод окончательно распрощался с идеей производства модернизированного «Патриота», который называли не иначе как «Русским Прадо».
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в свою очередь подчеркнул, что обнаруженный на Кипре гибрид дельты и омикрона в настоящее время рано считать отдельным штаммом.