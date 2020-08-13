Экономика
РБКАкции «Яндекса» обновили рекорд после включения в индекс MSCI Russia
Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 4554,2 рубля. Вечером 12 июля компания MSCI Inc. сообщила, что акции «Яндекса» будут включены в расчет индекса MSCI Russia. Изменения вступят в силу 1 сентября.
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Общество
Адвокат задержанного в Минске политтехнолога Виталия Шклярова утверждает, что его подзащитного пытают в СИЗО
В интервью "Новой газете" Антон Гашинский рассказал, что Шклярову не разрешают передавать письма, ему не дают принимать душ, в изоляторе всю ночь на полной громкости играет музыка.
Эхо Москвы 02:36
Культура
Создатели анимационного «Аватара» покинули проект ремейка Netflix
ИА InterMedia 04:25
Общество
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко.
РИА Новости 02:56
Общество
Экс-главу Оренбурга осудили на 4,5 года колонии за взятки
РИА Новости 04:27
Происшествия
В Белоруссии за сутки задержали 700 участников протестных акций
В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов к 13 августа задержали за участие в несанкционированных акциях, которые начались после выборов президента республики, задержали около 700 человек.
РБК 04:23
Политика
Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии
Действующий президент отметил, что на улицах чинят беспорядки лишь люди с криминальным прошлым и безработные.
NewInform вчера в 09:08
Происшествия
Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс вчера в 07:25
Общество
Пригожин осудил отказ Спивакова от врученного Лукашенко ордена
Продюсер Иосиф Пригожин не поддержал решение советского и российского дирижера и скрипача Владимира Спивакова отказаться от ордена, который ему вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru вчера в 23:55
Общество
Популярную школьную прическу признали опасной
Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала об опасности популярной школьной прически в беседе с радио Sputnik.
Lenta.ru вчера в 23:05
Политика
Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от коронавируса
«Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», – отметил российский лидер 11 августа на совещании с членами правительства.
Evo-rus.com вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Николаев с любовью поздравил жену с днем рождения
Композитор выложил видео, где Юлия Проскурякова исполняет его песню Свой День Рождения 11 августа отметила жена музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
WomanHit.ru вчера в 04:56
Футбол
Неймар побил рекорд ЛЧ по числу успешных обводок за игру
RT на русском 03:32
Игры
Embracer Group купила разработчиков Metro и шесть других студий
Корпорация Embracer Group приобрела семь новых студий, среди которых есть 4A Games — разработчик игр серии Metro.
CyberSport.ru 04:16
Общество
Власти Башкирии прокомментировали высказывание чиновницы о безработных
Напомним, замдиректора Центра занятости Нефтекамска Ирина Семенихина во время оперативного совещания с мэром заявила, что пособия по безработице большие, из-за чего жители, состоящие на учете, не хотят идти работать.
Горобзор.ру 00:58
Экономика
Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы
Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM вчера в 21:24
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук устроила предсвадебный девичник в московском клубе
Видео с прошедшего девичника поделилась будущая подружка невесты бизнесвумен Надя Оболенцева.
WMJ.ru 03:56
Общество
Спутниковые снимки указали на повреждения ядерного объекта КНДР
Согласно спутниковым снимкам, недавнее наводнение в КНДР, предположительно, повредило насосные станции, подключенные к главному ядерному объекту страны в Йонбене.
Газета.Ru 01:31
Общество
Саратовского депутата оштрафовали за мат на заседании
Ранее глава комитета по культуре Саратовской облдумы Алевтина Лосина (ЕР) заявила РИА Новости, что ее коллега Чернышевский прибег к непарламентским выражениям на заседании профильной рабочей группы, поддавшись на провокацию со стороны оппозиционных депутатов, ставших безосновательно обвинять ЕР в развале авиазавода в Саратове.
РИА Новости 04:10
Происшествия
Доставленный из суда Ефремов исчез из Боткинской больницы
ФАН вчера в 07:57
Политика
Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа
С 17 августа власти Казахстана намерены восстановить авиасообщение с семью странами, сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.
Коммерсантъ вчера в 08:32
Наука
Искусственная молекула «превратила» фотон в два возбужденных состояния
Индикатор 11 августа в 15:51
Армия и оружие
Китайский военпром создал новый «уничтожитель авианосцев»
Китайский военпром создал новый "уничтожитель авианосцев". Об этом сообщили местные журналисты из новостного портала The Paper.
Piter.tv 03:29
Политика
В США не исключают введение санкций против Белоруссии
США могут ввести санкции против Белоруссии и прекратить поставки нефти в страну на фоне выборов президента в республике.
Газета.Ru 02:34
Происшествия
В Челябинске девушка насмерть сбила сотрудника ГИБДД
Челябинск, 13 августа 2020, 07:56 — REGNUM В Челябинске 19-летняя девушка насмерть сбила сотрудника мотовзвода ГИБДД.
REGNUM 00:56
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина упустил победу в первом матче серии с «Айлендерс»
"Вашингтон Кэпиталз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:4 (счет в серии - 0-1) Два года назад "Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли под руководством Барри Троца, который ныне возглавляет "Айлендерс", где ворота к тому же защищает начинавший свою энхаэловскую карьеру в "Кэпс" Семен Варламов.
Газета.Ru 03:34
Происшествия
СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков
«По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно — координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица», — указано в тексте.
RT на русском 04:48
Общество
Белорусские спецназовцы выбрасывают форму
Газета.Ru вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Новый образ Наташи Королевой удивил фанатов
Пользователи соцсети считают, что певица стала выглядеть намного хуже.
RuNews24.ru 02:01