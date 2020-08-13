Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» обновили рекорд после включения в индекс MSCI Russia

Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 4554,2 рубля. Вечером 12 июля компания MSCI Inc. сообщила, что акции «Яндекса» будут включены в расчет индекса MSCI Russia. Изменения вступят в силу 1 сентября.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Акции «Яндекса» на Мосбирже обновили исторический максимум

Коммерсантъ04:15

Бумаги «Яндекса» будут включены в состав индекса MSCI Russia

ПРАЙМ00:11

Рынок акций РФ утром подрос по индексу МосБиржи на обновивших пик бумагах Яндекса, упал РусАл после отчета

Финмаркет04:35

Акции «Яндекса» обновили рекорд после включения в индекс MSCI Russia

РБК03:58

Включение акций «Яндекса» в индекс MSCI Russia благоприятно для их стоимости

Finam.Ru02:55

MSCI включил акции Яндекса в индекс MSCI Russia по итогам пересмотра

Интерфакс00:28

Акции «Яндекса» на Мосбирже обновили исторический максимум

ТАСС03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7380 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
Общество

Адвокат задержанного в Минске политтехнолога Виталия Шклярова утверждает, что его подзащитного пытают в СИЗО

В интервью "Новой газете" Антон Гашинский рассказал, что Шклярову не разрешают передавать письма, ему не дают принимать душ, в изоляторе всю ночь на полной громкости играет музыка.
Эхо Москвы 02:36
4
Культура

Создатели анимационного «Аватара» покинули проект ремейка Netflix

ИА InterMedia 04:25
Общество

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко.
РИА Новости 02:56
42
Общество

Экс-главу Оренбурга осудили на 4,5 года колонии за взятки

РИА Новости 04:27
20
Происшествия

В Белоруссии за сутки задержали 700 участников протестных акций

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов к 13 августа задержали за участие в несанкционированных акциях, которые начались после выборов президента республики, задержали около 700 человек.
РБК 04:23
144
Политика

Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии

Действующий президент отметил, что на улицах чинят беспорядки лишь люди с криминальным прошлым и безработные.
NewInform вчера в 09:08
492
Происшествия

Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс вчера в 07:25
18
Общество

Пригожин осудил отказ Спивакова от врученного Лукашенко ордена

Продюсер Иосиф Пригожин не поддержал решение советского и российского дирижера и скрипача Владимира Спивакова отказаться от ордена, который ему вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru вчера в 23:55
2K
Происшествия

Завершено расследование дела экс-министра Михаила Абызова

REGNUM 04:21
41
Общество

Популярную школьную прическу признали опасной

Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала об опасности популярной школьной прически в беседе с радио Sputnik.
Lenta.ru вчера в 23:05
13
Политика

Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от коронавируса

«Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», – отметил российский лидер 11 августа на совещании с членами правительства.
Evo-rus.com вчера в 09:35
4,8K
Происшествия

СМИ узнали основную версию следствия по делу Легкоступовой

Газета.Ru 00:45
21
Шоу-бизнес

Николаев с любовью поздравил жену с днем рождения

Композитор выложил видео, где Юлия Проскурякова исполняет его песню Свой День Рождения 11 августа отметила жена музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
WomanHit.ru вчера в 04:56
16
Футбол

Неймар побил рекорд ЛЧ по числу успешных обводок за игру

RT на русском 03:32
Игры

Embracer Group купила разработчиков Metro и шесть других студий

Корпорация Embracer Group приобрела семь новых студий, среди которых есть 4A Games — разработчик игр серии Metro.
CyberSport.ru 04:16
Общество

Власти Башкирии прокомментировали высказывание чиновницы о безработных

Напомним, замдиректора Центра занятости Нефтекамска Ирина Семенихина во время оперативного совещания с мэром заявила, что пособия по безработице большие, из-за чего жители, состоящие на учете, не хотят идти работать.
Горобзор.ру 00:58
995
Экономика

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM вчера в 21:24
1,2K
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук устроила предсвадебный девичник в московском клубе

Видео с прошедшего девичника поделилась будущая подружка невесты бизнесвумен Надя Оболенцева.
WMJ.ru 03:56
Общество

Спутниковые снимки указали на повреждения ядерного объекта КНДР

Согласно спутниковым снимкам, недавнее наводнение в КНДР, предположительно, повредило насосные станции, подключенные к главному ядерному объекту страны в Йонбене.
Газета.Ru 01:31
Общество

Саратовского депутата оштрафовали за мат на заседании

Ранее глава комитета по культуре Саратовской облдумы Алевтина Лосина (ЕР) заявила РИА Новости, что ее коллега Чернышевский прибег к непарламентским выражениям на заседании профильной рабочей группы, поддавшись на провокацию со стороны оппозиционных депутатов, ставших безосновательно обвинять ЕР в развале авиазавода в Саратове.
РИА Новости 04:10
1
Происшествия

Доставленный из суда Ефремов исчез из Боткинской больницы

ФАН вчера в 07:57
417
Политика

Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа

С 17 августа власти Казахстана намерены восстановить авиасообщение с семью странами, сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.
Коммерсантъ вчера в 08:32
67
Наука

Искусственная молекула «превратила» фотон в два возбужденных состояния

Индикатор 11 августа в 15:51
Армия и оружие

Китайский военпром создал новый «уничтожитель авианосцев»

Китайский военпром создал новый "уничтожитель авианосцев". Об этом сообщили местные журналисты из новостного портала The Paper.
Piter.tv 03:29
6
Политика

В США не исключают введение санкций против Белоруссии

США могут ввести санкции против Белоруссии и прекратить поставки нефти в страну на фоне выборов президента в республике.
Газета.Ru 02:34
405
Происшествия

В Челябинске девушка насмерть сбила сотрудника ГИБДД

Челябинск, 13 августа 2020, 07:56 — REGNUM В Челябинске 19-летняя девушка насмерть сбила сотрудника мотовзвода ГИБДД.
REGNUM 00:56
35
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина упустил победу в первом матче серии с «Айлендерс»

"Вашингтон Кэпиталз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:4 (счет в серии - 0-1) Два года назад "Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли под руководством Барри Троца, который ныне возглавляет "Айлендерс", где ворота к тому же защищает начинавший свою энхаэловскую карьеру в "Кэпс" Семен Варламов.
Газета.Ru 03:34
Происшествия

СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков

«По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно — координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица», — указано в тексте.
RT на русском 04:48
13
Общество

Белорусские спецназовцы выбрасывают форму

Газета.Ru вчера в 23:40
4,3K
Шоу-бизнес

Новый образ Наташи Королевой удивил фанатов

Пользователи соцсети считают, что певица стала выглядеть намного хуже.
RuNews24.ru 02:01
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное