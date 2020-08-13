Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 4554,2 рубля. Вечером 12 июля компания MSCI Inc. сообщила, что акции «Яндекса» будут включены в расчет индекса MSCI Russia. Изменения вступят в силу 1 сентября.

Акции «Яндекса» обновили рекорд после включения в индекс MSCI Russia

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