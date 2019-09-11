Политика
Lenta.ru«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35". За несколько дней до этого группа депутатов Европарламента обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать Владимира Цемаха.
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Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
Sunmag.me 10:20
Кино
Disney показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту
Студия Disney опубликовала в Instagram закулисное видео, на котором Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.
Piter.tv 01:19
Единоборства
Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:51
Здоровье
ОНФ напишет для Севастополя программу развития паллиативной помощи
Делегация Общероссийского народного фронта проекта "Регион заботы" посетила сегодня Севастополь, чтобы провести экспертизу оказания паллиативной помощи в городе.
Новый Севастополь 10:31
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Религия
Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
Газета.Ru 10:15
Происшествия
Из перевернувшегося судна у берегов США спасены три моряка
Три моряка из четверых оказавшихся в заточении перевернутого судна удалось вывести на поверхность.
Национальная служба новостей 09 сентября в 18:19
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Игры
Финальное превью Borderlands 3. Всё, что нужно знать перед релизом
Группа ВКонтакте | Центр запуска Borderlands 3 Командиру Лилит нужна ваша помощь Сюжет Borderlands 3 стартует спустя семь лет после событий второй части.
Игромания.ру 10:52
Экономика
ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
По словам Моисеева, стоимость полиса может снизиться в 3-4 раза при правильном использовании новой тарификации, и только для «идеальных» водителей.
Росбалт 10:30
Наука
Решение задач Международной математической олимпиады доверят ИИ
Международная математическая олимпиада ежегодно проводится среди школьников старших классов с 1959 года: участникам предлагается решить шесть задач из разных областей математики, которые условно можно разделить по уровням сложности.
N+1 06:10
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Армия и оружие
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
Российская армия нуждается в военнослужащих – выходцах с Кавказа, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 08:50
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии после встречи Земана с русинами
МИД Украины вызвал посла Чехии для разъяснений в связи со встречей президента этой страны Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Мировой совет подкарпатских русинов".
Экономика сегодня вчера в 17:57
Космос
Роскосмос рассекретил документы лунной программы СССР
Российская газета 08:51
Экономика
Кудрин рассказал о перспективах роста ВВП
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о том, как может измениться ВВП в ближайшее время.
Газета.Ru 10:26
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Хоккей
«Трактор» не может попасть в Китай на игры с «Куньлунем»
В четверг, 12 сентября, стало известно, что «Трактор» не может попасть в Китай Сейчас в Поднебесной отмечают 70-летие образования КНР, из-за этого в стране действуют ограничения на въезд.
Курс дела 10:06
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru вчера в 07:55
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Происшествия
Суд в Курске вынес приговор убийце семилетнего ребенка
Российская газета 09:43
Политика
МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией
Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 08:21
Футбол
УЕФА определился с названием для третьего еврокубка
Третий еврокубковый турнир получит название Лига конференций, сообщает Bild.
Sport24.ru вчера в 11:04
Политика
Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке
В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
ТК Звезда 05:04
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Политика
Американский дипломат назвал возможную дату встречи Трампа с Зеленским
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Зеленский могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, однако точной даты пока нет.
ИА Новороссия 07:57