Политика

Lenta.ruLenta.ru«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35". За несколько дней до этого группа депутатов Европарламента обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать Владимира Цемаха.
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Фигурант дела о крушении Boeing уехал из Москвы в Донбасс

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