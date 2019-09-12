Политика

Газета.RuГазета.Ru«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину

Как отмечается, Цемах в рамках обмена заключенными между российской стороной и Украиной 7 сентября прибыл в Россию. Однако оставаться в стране он не захотел. По словам дочери Цемаха, он вернулся в Донбасс, и их семья собирается жить дальше.
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