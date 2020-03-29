К 1975 году все страны ОПЕК согласились заключить с США сделки, аналогичные саудовским: установить цены на поставки нефти в долларах США в обмен на оружие и военную защиту. Словом, нефтедолларовая система создала искусственный спрос на доллары США по всему миру.

Ценовая война на рынке нефти не обрушит доллар

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