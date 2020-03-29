Энергетика
Вести.RuЦеновая война на рынке нефти не обрушит доллар
К 1975 году все страны ОПЕК согласились заключить с США сделки, аналогичные саудовским: установить цены на поставки нефти в долларах США в обмен на оружие и военную защиту. Словом, нефтедолларовая система создала искусственный спрос на доллары США по всему миру.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Саудитам указали на допущенные ошибки в планах вытеснить Россию с рынка нефти
Народные новости28 марта в 05:06
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Москве за сутки умерли двое больных коронавирусом
Всего состоят на лечении в Коммунарке 348 человек. Из них у 78 подтвержден COVID-19, еще у 115 пациентов подозревают коронавирус.
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть 30 марта, в понедельник, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Тимошенко заявила о готовящейся на Украине «афере века»
Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, что украинские власти готовятся осуществить "аферу века" и принять закон об открытии рынка земли во время пандемии коронавируса.
Здоровье
Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам
Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Происшествия
В Приангарье за распространение фейков задержана студентка
Политика
Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ
Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Общество
Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Хакасии подтвердился третий случай коронавируса
Абакан, 30 марта 2020, 07:33 — REGNUM Третий случай заражения коронавирусом официально подтвердился в Хакасии.
Общество
Глава Минздрава назвал альтернативу нетканым медицинским маскам
Защитить от коронавирусной инфекции могут четырехслойные марлевые маски. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Политика
Военные РФ и Италии продезинфицировали три пансионата для пожилых
Российские и итальянские военные провели дезинфекцию трех пансионатов для пожилых людей в двух городах Италии.
Общество
Губерниев осудил олимпийскую чемпионку Резцову, нарушающую карантин
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса, передает РИА Новости.
Общество
Заболевшая COVID-19 модель рассказала о странном звуке из легких
Авто
Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Политика
Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану
В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
Общество
Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Общество
Москва и область отправлены на самоизоляцию
Москва и область отправлены на самоизоляцию Московский регион с понедельника, 30 марта, начал переход на жесткий карантин по коронавирусной инфекции вместо предполагавшегося ранее рекомендательного.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Здоровье
Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Наука
Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса
Общество
Заказать кадастровые работы станет дешевле и проще
Законопроект позволит выступать заказчиками комплексных кадастровых работ юридическим или физическим лицам, в том числе членам потребительского кооператива или товарищества собственников недвижимости.
Армия и оружие
Российскую ракету на Су-57 распознали в США
Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».