Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. Согласно их данным, майские цены для стран Азии были снижены на $2,95 — $5,5 за баррель.

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Общество Голикова назвала даты для решений об отмене карантина Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова спрогнозировала даты, после которых можно будет говорить о возможном поэтапном ослаблении карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, либо об их дальнейшем продлении. 3K

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Общество Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона человек "По данным 14 апреля, число зараженных COVID-19 во всем мире составляет 2 019 320, число скончавшихся - 119 483 человека, число выздоровевших приближается к 449 т000", - сообщают эксперты. 69

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Армия и оружие В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.

Религия РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома В Московском патриархате предложили верующим в условиях карантина из-за коронавируса совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях. 1

Авто Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.