Энергетика
REGNUMСаудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. Согласно их данным, майские цены для стран Азии были снижены на $2,95 — $5,5 за баррель.
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Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии и повысила для США
Rambler News Serviceвчера в 08:36
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Комментарии
Политика
Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры в борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.
RT на русском вчера в 09:29
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова спрогнозировала даты, после которых можно будет говорить о возможном поэтапном ослаблении карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, либо об их дальнейшем продлении.
Арбуз 12 апреля в 10:03
Политика
Путин участвует в саммите ЕАЭС по видеосвязи
Президент России Владимир Путин участвует в саммите Евразийского экономического совета, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 04:35
Общество
Инвестбанкир Игорь Ложевский скоропостижно умер в Лондоне
Инвестиционный банкир, член совета директоров En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля в Лондоне от «непродолжительной болезни».
BFM.ru 04:22
Здоровье
В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей
Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
Наука
Светящийся кремний открыл путь в новую эру электроники
Руководитель исследовательской группы Эрик Баккерс, физик из Эйндховенского технологического университета в Нидерландах, говорит, что его лаборатория использует данную технологию для создания «крошечного кремниевого лазера, который можно встроить в компьютерные микросхемы».
Популярная механика 03:04
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:37
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Авто
Названы пять производителей нержавеющих автомобилей
Специалисты выделили пять автопроизводителей, продукция которых не подвержена коррозийным процессам.
Тарантас Ньюс 11 апреля в 09:21
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали долю зараженных коронавирусом без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 40% новых пациентов с коронавирусом не имеют симптомов.
РЕН ТВ вчера в 23:59
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона человек
"По данным 14 апреля, число зараженных COVID-19 во всем мире составляет 2 019 320, число скончавшихся - 119 483 человека, число выздоровевших приближается к 449 т000", - сообщают эксперты.
Московский Комсомолец вчера в 20:15
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Происшествия
На Кубани выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
В Краснодарском крае сегодня у пяти пациентов подтвердилась коронавирусная инфекция.
ЮГ Times 04:14
Происшествия
ГИБДД будет проверять всех водителей на въездах в Москву с 15 апреля
Сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля на въездах в Москву начнут проверять всех водителей, направляющихся в столицу.
Газета.Ru 03:59
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
Шоу-бизнес
Ольга Бузова жалеет о том, что ввязалась в баттлы в социальных сетях
Певица и телеведущая Ольга Бузова начинает жалеть о том, что ввязалась в серию баттлов в социальных сетях.
OvideO.ru 12 апреля в 09:11
Армия и оружие
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
Космос
Запущенный в марте спутник «Глонасс» ввели в эксплуатацию
Российский навигационный спутник "Глонасс-М", выведенный на орбиту в марте, заработал по целевому назначению, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
РИА Новости 03:17
Армия и оружие
В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков
Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.
REGNUM 12 апреля в 19:10
Происшествия
СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
Общество
В Тульской области губернатор получит дополнительные полномочия при ЧС
Законопроект, наделяющий губернатор Тульской области дополнительными полномочиями, внесён в Тульскую областную думу.
REGNUM 03:22
Религия
РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома
В Московском патриархате предложили верующим в условиях карантина из-за коронавируса совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях.
РИА Новости 03:26
Армия и оружие
В Великобритании оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»
В британском издании «Daily Mail» заявили, что военные эксперты страны восхищаются российской снайперской винтовкой «Сумрак».
Военное дело 03:11
Авто
Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran
Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 00:25
Общество
Испания и Италия начинают смягчение карантинного режима
Власти Испании и Италии начали смягчать карантинные меры.
ToDay News Ufa вчера в 11:25
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию на самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи рекомендовал людям, находящимся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, принимать пищу часто и маленькими порциями, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
ТАСС 00:57
Общество
В Самарской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 14 апреля 2020, 11:24 — REGNUM Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано на территории Самарской области.
REGNUM 04:24
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Коммерсантъ 04:21