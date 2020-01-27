Эпоха нефти по $100 за баррель прошла в глобальной оценке рынков, но геополитические события могут опровергнуть эти прогнозы. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

с чего всё началось

Глава нефтегазовой компании BP Роберт Дадли считает, что времена, когда баррель нефти стоил $100, прошли навсегда. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

Глава BP назвал прошедшим время нефти по $100 за баррель

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