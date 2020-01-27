Энергетика

РБКРБКГлава BP назвал прошедшим время нефти по $100 за баррель

Глава нефтегазовой компании BP Роберт Дадли считает, что времена, когда баррель нефти стоил $100, прошли навсегда. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
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с чего всё началось

Ценовые реалии перенаправляют российскую нефть в Африку и Азию

Эпоха нефти по $100 за баррель прошла в глобальной оценке рынков, но геополитические события могут опровергнуть эти прогнозы. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
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Глава BP: эпоха нефти по $100 за баррель закончилась

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Миру предрекли конец эпохи дорогой нефти

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Глава BP спрогнозировал снижение спроса на нефть

Взгляд.ру01:16

Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

ТАСС01:11
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
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Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», вылетевший в понедельник из Хабаровска в Москву, вернулся обратно.
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Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
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На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
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Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

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Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

1. Авиакатастрофа произошла недалеко от Лос-Анджелеса Американский баскетболист Коби Брайант в возрасте 41 года погиб в авиакатастрофе в Калабасасе, недалеко от Лос-Анджелеса.
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Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Lenta.ru 06:50
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

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Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео

В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Вести.Ru 08:32
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На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
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Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.
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Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен подписал новый двухлетний контракт с уфимским клубом, который рассчитан на сезоны 2020/21, 2021/22.
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В Харькове радикалы сорвали митинг в защиту русского языка

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В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
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Зима без снега представляет опасность для урожая

Экологи предупреждают об опасности зимы без снега.
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Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
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В Германии оценили потенциал сельского хозяйства РФ

Автор материала отмечает, что по итогам выставки сельского хозяйства «Зеленая неделя», прошедшая в Берлине, можно констатировать факт, что РФ обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве.
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В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
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Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками

Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.
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Мишустин поручил провести ревизию работы по нацпроектам

«Председатель правительства поручил вице-премьерам провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов», — говорится в сообщении.
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"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки", - говорится в проекте отзыва (имеется в распоряжении "Интерфакса").
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В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»

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В работе Mail.ru произошел сбой

Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00.
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В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

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Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
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Названо число россиян в эпицентре коронавируса

В китайском городе Ухане провинции Хубэй находится 140 россиян, сообщил ТАСС пресс-атташе российского посольства в КНР Георгий Егоров.
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Роберт Уоррен Дадли
Американский бизнесмен
Генеральный директор нефтяной компании BP с октября 2010 года. Ранее - член совета директоров британской компании с апреля 2009 по октябрь 2010 года, президент, председатель правления и главный управляющий директор ОАО «ТНК-BP Менеджмент» с сентября 2003 года по декабрь 2008 года, исполнительный вице-президент BP по Африке, России и Каспию в 2002-2003 годах, с 1999 года отвечал за разработку стратегии, был исполнительным помощником главного управляющего директора и вице-президентом по вопросам возобновляемых и альтернативных источников энергии в BP...
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