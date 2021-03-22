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Donnews.ru

«Центр-инвест» выдал льготных ипотечных кредитов на 2,1 млрд рублей

Ростовский банк «Центр-инвест» получил дополнительный лимит в 563 млн рублей для выдачи льготных кредитов по программе с господдержкой «Ипотека 6%». Таким образом, с мая 2020 года объём финансирования льготной ипотеки превысил 2,7 млрд рублей.В источнике
Donnews.ru
РБК
Знамя труда (г. Тимашевск)

Подробнее о событии

Ипотечный тупик: почему льготное жилищное кредитование не работает

РБК04:53

«Центр-инвест» выдал льготных ипотечных кредитов на 2,1 млрд рублей

Donnews.ru04:51

Взять льготную ипотеку может любой гражданин России в возрасте от 21 года

Знамя труда (г. Тимашевск)вчера в 02:12

Абсолют Банк возобновил акцию «Берем проценты на себя»

ЛюдиИпотеки.рф03:19

Банк «Центр-инвест» выдал более 1 тыс. кредитов по льготной программе ипотеки на 2,1 млрд руб

Интерфакс - Россия19 марта в 12:20

2,7 млрд рублей на льготную ипотеку для клиентов банка «Центр-инвест»

Эксперт ЮГ19 марта в 10:34
Интересное

Центрифуга не спасла людей от когнитивных изменений в условиях микрогравитации

Получасовое непрерывное или прерывистое воздействие искусственной гравитации в центрифуге оказалось неэффективным для смягчения когнитивных изменений, связанных с условиями микрогравитации.
N+119 марта в 02:55

Поклонская сообщила об уголовном деле из-за застройки Форосского парка в Крыму

Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту нарушения природоохранного законодательства при строительстве на территории Форосского парка в Крыму, сообщила депутат Госдумы («Единая Россия») Наталья Поклонская.
Коммерсантъ05:42

Премьер Италии не исключил возможности заказа вакцины «Спутник V» до решения ЕС

Премьер-министр Италии Марио Драги допускает, что Рим будет сам принимать решение о ввозе в страну российской вакцины от COVID «Спутник V». Политик сообщил, что советовался по этому вопросу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и солидарен с ее мнением.
НТВ19 марта в 16:59