«Центр-инвест» выдал льготных ипотечных кредитов на 2,1 млрд рублей
Ростовский банк «Центр-инвест» получил дополнительный лимит в 563 млн рублей для выдачи льготных кредитов по программе с господдержкой «Ипотека 6%». Таким образом, с мая 2020 года объём финансирования льготной ипотеки превысил 2,7 млрд рублей.В источнике
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Взять льготную ипотеку может любой гражданин России в возрасте от 21 года
Знамя труда (г. Тимашевск)вчера в 02:12
Банк «Центр-инвест» выдал более 1 тыс. кредитов по льготной программе ипотеки на 2,1 млрд руб
Интерфакс - Россия19 марта в 12:20