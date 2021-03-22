Премьер Италии не исключил возможности заказа вакцины «Спутник V» до решения ЕС

Премьер-министр Италии Марио Драги допускает, что Рим будет сам принимать решение о ввозе в страну российской вакцины от COVID «Спутник V». Политик сообщил, что советовался по этому вопросу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и солидарен с ее мнением.