Здоровье
РИА НовостиЦентр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
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с чего всё началось
Какими препаратами недовольны в НМИЦ Варфоломеева в записке указывает, что для лечения злокачественных опухолей используются как импортные препараты, так и российские аналоги, но из-за увеличения потока пациентов "с солидными опухолями" возрастает потребность в высокоэффективных и безопасных лекарствах.РБК00:00
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Врачи онкоцентра Блохина пожаловались Скворцовой на токсичность детских дженериков
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