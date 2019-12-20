Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиЦентр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
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с чего всё началось

Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков

Какими препаратами недовольны в НМИЦ Варфоломеева в записке указывает, что для лечения злокачественных опухолей используются как импортные препараты, так и российские аналоги, но из-за увеличения потока пациентов "с солидными опухолями" возрастает потребность в высокоэффективных и безопасных лекарствах.
РБК00:00

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Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

РИА Новости04:58

Врачи онкоцентра Блохина пожаловались Скворцовой на токсичность детских дженериков

Фармацевтический вестник00:00

Онищенко объяснил жалобы врачей на российские лекарства

URA.Ru04:40

В Центре онкологии имени Блохина не имеют претензий к российским лекарствам

Эхо Москвы04:30

Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств

Lenta.ru03:25

Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков

РБК00:00

В Центре онкологии им. Блохина заявили, что не критиковали российские препараты

Интерфакс04:20
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Власти закупят российские планшеты для переписи населения

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Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

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Городской голова Калуги ушёл в отставку

Сегодня городской голова Калуги Дмитрий Разумовский ушел со своего поста.
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Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
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Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
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Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
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В сети появились изображения нового iPhone SE 2 от компании Apple. Об этом передает портал ixbt.com.
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Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья

Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.
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МИД Украины предложил Путину вспомнить, как Москва подчинялась Киеву

МИД Украины готовит официальное заявление относительно высказывания президента России Владимира Путина о том, что при формировании СССР в состав Украины были включены «исконно русские территории».
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Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
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