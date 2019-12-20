Какими препаратами недовольны в НМИЦ Варфоломеева в записке указывает, что для лечения злокачественных опухолей используются как импортные препараты, так и российские аналоги, но из-за увеличения потока пациентов "с солидными опухолями" возрастает потребность в высокоэффективных и безопасных лекарствах.

с чего всё началось

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

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