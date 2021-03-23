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ТАСС

Фальков рассказал об участии молодых ученых в создании вакцины «Ковивак»

Молодые ученые при поддержке Минобрнауки РФ участвовали в разработке вакцины от коронавируса "Ковивак", созданной в научном центре им. М. П. Чумакова Российской академии наук. Об этом рассказал во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-24".В источнике
Айдар Ишмухаметовучёный
Сейчас на складе находится порядка 100 тысяч доз, и мы ждем буквально на днях разрешения ввода в гражданский оборот. Мы планируем где-то в следующем месяце, в течение двух месяцев довести производства до полумиллиона в месяц.Интерфакс

Подробнее о событии

Фальков рассказал об участии молодых ученых в создании вакцины «Ковивак»

ТАСС03:28

Препарат «КовиВак» готов к вакцинации россиян

Вести.Ruвчера в 15:06

Центр им. Чумакова увеличит объемы производства вакцины «КовиВак»

Известиявчера в 15:08

Центр имени Чумакова намерен выпускать до 500 тысяч доз вакцины от коронавируса в месяц

Комсомольская правдавчера в 14:53

Производство вакцины «КовиВак» в апреле-мае доведут до полумиллиона доз

Российская газетавчера в 14:35

Производство вакцины «КовиВак» доведут до полумиллиона доз в апреле-мае

Интерфаксвчера в 14:07

В Центре Чумакова рассказали о планах по производству вакцины «КовиВак»

РИА Новостивчера в 16:09
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