Молодые ученые при поддержке Минобрнауки РФ участвовали в разработке вакцины от коронавируса "Ковивак", созданной в научном центре им. М. П. Чумакова Российской академии наук. Об этом рассказал во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-24".

Видео Фото Интересное видео Вести.Ru ИА Красная Весна НТВ Life.ru МИР 24 РЕН ТВ ТВ Центр Мой Брянск Дума ТВ Москва 24 Piter.tv Piter.tv Москва 24 Мой Брянск Моя Москва.онлайн Центральная Служба Новостей

Айдар Ишмухаметов учёный Сейчас на складе находится порядка 100 тысяч доз, и мы ждем буквально на днях разрешения ввода в гражданский оборот. Мы планируем где-то в следующем месяце, в течение двух месяцев довести производства до полумиллиона в месяц. Интерфакс