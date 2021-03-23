Фальков рассказал об участии молодых ученых в создании вакцины «Ковивак»
Молодые ученые при поддержке Минобрнауки РФ участвовали в разработке вакцины от коронавируса "Ковивак", созданной в научном центре им. М. П. Чумакова Российской академии наук. Об этом рассказал во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-24".В источнике
Сейчас на складе находится порядка 100 тысяч доз, и мы ждем буквально на днях разрешения ввода в гражданский оборот. Мы планируем где-то в следующем месяце, в течение двух месяцев довести производства до полумиллиона в месяц.Интерфакс
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