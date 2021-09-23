Будьте в Плюсе

Центр Чумакова обновил оборудование и будет выпускать больше сырья для вакцины «КовиВак»

Центр имени Чумакова модернизировал производственные мощности для выпуска вакцины от коронавируса «КовиВак».
Телеканал 360°
Разработчик препарата с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя раньше выпускал 30–90 тыс. доз в месяц, следует из реестра Росздравнадзора.
Газета.Ru
В компании говорили, что приступят к производству вакцины не раньше конца осени.
Коммерсантъ
Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: Спутник V , ЭпиВакКорона , КовиВак и Спутник Лайт .
Znak.com

С чего всё началось

Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак»
Разработчик препарата центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В результате вакцина не поступает в оборот с конца августа, а партнеру центра, «Нанолеку» Владимира Христенко, пришлось отложить ее массовое производство до конца осени.
Коммерсантъ18:04

Подробнее о событии

В Центре им. Чумакова назвали политическим вопрос признания другими странами «Ковивака»
ТАСС04:40
Центр Чумакова обновил оборудование и будет выпускать больше сырья для вакцины «КовиВак»
РИА Новости02:01
Официальный комментарий
Центр им. Чумакова
Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза.
ТАСС02:49
Айдар Ишмухаметов: признание вакцины «КовиВак» за границей является политическим вопросом
Lenta.ru03:35
Центр Чумакова увеличит мощность производства «КовиВака» в 2 раза
URA.Ru02:07
Разработчик «КовиВака» считает, что вопрос признания вакцины за рубежом связан с политикой
Газета.Ru04:05
Самой популярной в России вакцины от COVID-19 станет больше
Рамблер04:12
Центр Чумакова: модернизация оборудования завершена, «КовиВак» скоро станет доступнее
Коммерсантъ02:27

Интересное

Evergrande сообщила, что избежит дефолта по облигациям в Китае

Китайская компания Hengda Real Estate Group, основное юрлицо застройщика Evergrande, сообщила инвесторам внутри КНР, что ей удастся 23 сентября выплатить купон по облигациям со сроком погашения в сентябре 2025 года, передает Reuters сообщение компании на Шэньчжэньской фондовой бирже.
Коммерсантъвчера в 23:04

Василиос Василиу: 4 вещи, которые повышают риск заражения COVID-19, несмотря на вакцинацию

Старший клинический преподаватель Василиос Василиу, работавший вместе с научным сотрудником Киараном Графтон-Кларком и исследователем Рану Баралом раскрыл четыре вещи, которые означают, что у вас больше шансов заразиться COVID-19, несмотря на двойную вакцинацию, слова исследователей передает издание NVL.
Ежедневные Новости Владивостока07:54

«Роскосмос» объявил тендер на 1,7 миллиарда рублей по пилотируемым полетам на Луну

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия может к 2025 году выйти из проекта Международной космической станции (МКС), и начнет работу над Российской орбитальной служебной станцией (РОСС).
Lenta.ru08:48