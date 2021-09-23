Разработчик препарата центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В результате вакцина не поступает в оборот с конца августа, а партнеру центра, «Нанолеку» Владимира Христенко, пришлось отложить ее массовое производство до конца осени.
Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза.
Китайская компания Hengda Real Estate Group, основное юрлицо застройщика Evergrande, сообщила инвесторам внутри КНР, что ей удастся 23 сентября выплатить купон по облигациям со сроком погашения в сентябре 2025 года, передает Reuters сообщение компании на Шэньчжэньской фондовой бирже.
Старший клинический преподаватель Василиос Василиу, работавший вместе с научным сотрудником Киараном Графтон-Кларком и исследователем Рану Баралом раскрыл четыре вещи, которые означают, что у вас больше шансов заразиться COVID-19, несмотря на двойную вакцинацию, слова исследователей передает издание NVL.