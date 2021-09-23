Разработчик препарата центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В результате вакцина не поступает в оборот с конца августа, а партнеру центра, «Нанолеку» Владимира Христенко, пришлось отложить ее массовое производство до конца осени.

Коммерсантъ 18:04