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Центр Чумакова обновил оборудование и будет выпускать больше сырья для вакцины «КовиВак»

Центр имени Чумакова завершил модернизацию оборудования и планирует нарастить мощности производства вакцины от коронавируса "КовиВак".
Российская газета
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк сообщил, что разработчик устанавливает новое оборудование, чтобы увеличить производство субстанции.
Ведомости
В компании говорили, что приступят к производству вакцины не раньше конца осени.
Коммерсантъ
КовиВак - популярная среди россиян вакцина.
Znak.com

С чего всё началось

Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак»
Разработчик препарата центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В результате вакцина не поступает в оборот с конца августа, а партнеру центра, «Нанолеку» Владимира Христенко, пришлось отложить ее массовое производство до конца осени.
Коммерсантъ18:04

Подробнее о событии

В Центре им. Чумакова назвали политическим вопрос признания другими странами «Ковивака»
ТАСС04:40
Самой популярной в России вакцины от COVID-19 станет больше
Рамблер04:12
Официальный комментарий
Центр им. Чумакова
Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза.
ТАСС02:49
Центр Чумакова обновил оборудование и будет выпускать больше сырья для вакцины «КовиВак»
РИА Новости02:01
Центр Чумакова увеличит мощность производства «КовиВака» в 2 раза
URA.Ru02:07
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Lenta.ru03:35
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