Разработчик препарата центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В результате вакцина не поступает в оборот с конца августа, а партнеру центра, «Нанолеку» Владимира Христенко, пришлось отложить ее массовое производство до конца осени.
Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза.
Ранее сообщалось, что правительство дало отрицательный отзыв на внесенный депутатами от фракции ЛДПР законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в связи с тем, что авторы не указали источники финансирования своей инициативы.
Согласно новой статье «Выявление первого случая эпидемии Covid-19 с вероятностной точки зрения» в онлайн-сервисе ChinaXiv, жители США, Испании, Франции, Италии, Бразилии и других стран могли быть заражены вирусом до выявления вспышки в Китае в конце декабря 2019.