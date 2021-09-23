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Центр Чумакова обновил оборудование и будет выпускать больше сырья для вакцины «КовиВак»

Выпуск вакцины от коронавируса «КовиВак» приостановлен на несколько месяцев.
Дождь
Разработчик препарата центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата.
Don24
Ожидается, что модернизация производства позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза и вакцина от коронавируса КовиВак станет доступнее.
Znak.com
Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: Спутник V , ЭпиВакКорона , КовиВак и Спутник Лайт .
Znak.com

С чего всё началось

Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак»
Разработчик препарата центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В результате вакцина не поступает в оборот с конца августа, а партнеру центра, «Нанолеку» Владимира Христенко, пришлось отложить ее массовое производство до конца осени.
Коммерсантъ18:04

Подробнее о событии

В Центре им. Чумакова назвали политическим вопрос признания другими странами «Ковивака»
ТАСС04:40
Центр Чумакова: модернизация оборудования завершена, «КовиВак» скоро станет доступнее
Коммерсантъ02:27
Официальный комментарий
Центр им. Чумакова
Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза.
ТАСС02:49
Официальный комментарий
Айдар Ишмухаметов, генеральный директор центра имени М. П. Чумакова РАН
Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза
Комсомольская правда04:28
Айдар Ишмухаметов: признание вакцины «КовиВак» за границей является политическим вопросом
Lenta.ru03:35
Центр Чумакова увеличит мощность производства «КовиВака» в 2 раза
URA.Ru02:07
Разработчик «КовиВака» считает, что вопрос признания вакцины за рубежом связан с политикой
Газета.Ru04:05
Центр Чумакова обновил оборудование и будет выпускать больше сырья для вакцины «КовиВак»
РИА Новости02:01
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