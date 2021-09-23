Будьте в Плюсе

Центр Чумакова обновил оборудование и будет выпускать больше сырья для вакцины «КовиВак»

Центр Чумакова модернизировал производство, это позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина "КовиВак" станет доступнее, заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.В источнике

С чего всё началось

Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак»
Разработчик препарата центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В результате вакцина не поступает в оборот с конца августа, а партнеру центра, «Нанолеку» Владимира Христенко, пришлось отложить ее массовое производство до конца осени.
Коммерсантъ18:04

Подробнее о событии

Центр Чумакова увеличит мощность производства «КовиВака» в 2 раза
URA.Ru02:07
В Центре им. Чумакова назвали политическим вопрос признания другими странами «Ковивака»
ТАСС04:40
Официальный комментарий
Центр им. Чумакова
Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза.
ТАСС02:49
Айдар Ишмухаметов: признание вакцины «КовиВак» за границей является политическим вопросом
Lenta.ru03:35
Центр Чумакова обновил оборудование и будет выпускать больше сырья для вакцины «КовиВак»
Известия09:12
Разработчик «КовиВака» считает, что вопрос признания вакцины за рубежом связан с политикой
Газета.Ru04:05
Центр Чумакова обновил оборудование и будет выпускать больше сырья для вакцины «КовиВак»
РИА Новости02:01
Центр Чумакова: модернизация оборудования завершена, «КовиВак» скоро станет доступнее
Коммерсантъ02:27

Интересное

За подаренную другу яйцеклетку Наташе Королевой светит реальный срок

Многие не поверили в историю с внебрачной дочкой, решив, что певица выдумала девочку ради пиара, однако, если рождение ребенка и получение 50 биткоинов окажется правдой, у Королевой могут возникнуть серьезные проблемы.
Uznayvse.ru06:46