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Центр Чумакова обновил оборудование и будет выпускать больше сырья для вакцины «КовиВак»

Центр имени Чумакова приостановил на 2 месяца выпуск сырья для вакцины "КовиВак" против коронавируса для модернизации и увеличения производства популярного препарата, сообщила газета "Коммерсант".
Smotrim.ru
Производство препарата на новом оборудовании уже началось.
РБК
Согласно данным реестра Росздравнадзора, разработчик препарата, Центр Чумакова, с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя раньше выпускал 30–90 тысяч доз в месяц.
Фонтанка.Ру
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк сообщил, что разработчик устанавливает новое оборудование, чтобы увеличить производство субстанции.
Ведомости

С чего всё началось

Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак»
Разработчик препарата центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В результате вакцина не поступает в оборот с конца августа, а партнеру центра, «Нанолеку» Владимира Христенко, пришлось отложить ее массовое производство до конца осени.
Коммерсантъ18:04

Подробнее о событии

Центр Чумакова увеличит мощность производства «КовиВака» в 2 раза
URA.Ru02:07
Центр Чумакова модернизировал производство для выпуска «КовиВака»
Газета.Ru02:17
Центр Чумакова нарастил мощности для выпуска вакцины «КовиВак»
Телеканал 360°02:17
Центр им. Чумакова увеличит мощности производства вакцины «Ковивак» в 2-2,5 раза
ТАСС02:15
Центр Чумакова увеличит в два раза производство вакцины «КовиВак» на новом оборудовании
Lenta.ru02:04
Центр Чумакова обновил оборудование и будет выпускать больше сырья для вакцины «КовиВак»
РИА Новости02:01
Центр Чумакова: модернизация оборудования завершена, «КовиВак» скоро станет доступнее
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