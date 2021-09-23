Будьте в Плюсе

Центр Чумакова обновил оборудование и будет выпускать больше сырья для вакцины «КовиВак»

Фото: Соцсети Выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак» приостановлен на несколько месяцев, а разработчик препарата, центр Чумакова, закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для вакцины, сообщает «Коммерсантъ».
Столица С
С момента регистрации препарата в феврале и до середины августа было выпущено не более 1 млн доз.
Gorod48
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк сообщил, что разработчик устанавливает новое оборудование, чтобы увеличить производство субстанции.
Ведомости
Однако специалисты не очень верят, что объем поставок вакцины окажется более 1,5 млн доз в текущем году.
Муксун.fm

С чего всё началось

Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак»
Разработчик препарата центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В результате вакцина не поступает в оборот с конца августа, а партнеру центра, «Нанолеку» Владимира Христенко, пришлось отложить ее массовое производство до конца осени.
Коммерсантъвчера в 18:04

Подробнее о событии

Центр Чумакова обновил оборудование и будет выпускать больше сырья для вакцины «КовиВак»
Известиявчера в 09:12
В Центре им. Чумакова назвали политическим вопрос признания другими странами «Ковивака»
ТАССвчера в 04:40
Официальный комментарий
Центр им. Чумакова
Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза.
ТАССвчера в 02:49
Центр Чумакова обновил оборудование и будет выпускать больше сырья для вакцины «КовиВак»
РИА Новостивчера в 02:01
Центр Чумакова увеличит мощность производства «КовиВака» в 2 раза
URA.Ruвчера в 02:07
Разработчик «КовиВака» считает, что вопрос признания вакцины за рубежом связан с политикой
Газета.Ruвчера в 04:05
Айдар Ишмухаметов: признание вакцины «КовиВак» за границей является политическим вопросом
Lenta.ruвчера в 03:35
Центр Чумакова: модернизация оборудования завершена, «КовиВак» скоро станет доступнее
Коммерсантъвчера в 02:27

Интересное

«Я привыкла все доводить до идеала»: экс-волгодончанка Яна Михайлюк стала участницей Международного конкурса красоты

23-летняя экс-волгодончанка Яна Михайлюк в детстве мечтала стать стюардессой, ну а сейчас смело выступает на конкурсах красоты, прославляя не только свой родной Волгодонск.
Блокнот Волгодонсквчера в 10:01