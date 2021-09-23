Фото: Соцсети Выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак» приостановлен на несколько месяцев, а разработчик препарата, центр Чумакова, закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для вакцины, сообщает «Коммерсантъ».
Разработчик препарата центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В результате вакцина не поступает в оборот с конца августа, а партнеру центра, «Нанолеку» Владимира Христенко, пришлось отложить ее массовое производство до конца осени.
Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза.