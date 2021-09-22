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Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак»

Как выяснил “Ъ”, выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, приостановлен на несколько месяцев.
Коммерсантъ
Два источника на фармацевтическом рынке сообщили газете, что центр не вводит в обращение новые серии из-за остановки площадки по производству сырья для препарата.
РБК
Разработчик устанавливает новое оборудование для масштабирования выпуска субстанции, поясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
Коммерсантъ
Остановка повлияла на планы «Нанолека», намеревающегося на основе субстанции разработчика массово выпускать вакцину на своих мощностях.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак»
Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины "КовиВак" Как выяснил "Ъ", выпуск вакцины от COVID-19 "КовиВак", которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, приостановлен на несколько месяцев.
Коммерсантъ18:04

Подробнее о событии

«Коммерсант»: Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак»
РИА Новости01:26
В России приостановили выпуск вакцины «КовиВак»
URA.Ru18:39
«Ъ»: в России приостановили выпуск одной из вакцин от коронавируса
Газета.Ru22:31
«Коммерсантъ»: Центр Чумакова остановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак» до конца осени
Lenta.ru21:25
В России приостановили выпуск вакцины «КовиВак»
Рамблер19:27
В РФ приостановили выпуск вакцины от коронавируса «КовиВак»
News.ru22:42
Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак»
Коммерсантъ18:04

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