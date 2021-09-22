Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины "КовиВак" Как выяснил "Ъ", выпуск вакцины от COVID-19 "КовиВак", которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, приостановлен на несколько месяцев.
Американские ученые в рамках своего нового исследования разработали систему на основе нескольких математических моделей и методик, которая учитывает несколько факторов химической переработки: необходимое оборудование, технологические процессы, источники энергии, экологические последствия и запросы рынка.
Согласно новой статье «Выявление первого случая эпидемии Covid-19 с вероятностной точки зрения» в онлайн-сервисе ChinaXiv, жители США, Испании, Франции, Италии, Бразилии и других стран могли быть заражены вирусом до выявления вспышки в Китае в конце декабря 2019.