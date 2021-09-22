Новости Китая, утро: грант на заражение летучих мышей и дедолларизация России на пользу юаню

Согласно новой статье «Выявление первого случая эпидемии Covid-19 с вероятностной точки зрения» в онлайн-сервисе ChinaXiv, жители США, Испании, Франции, Италии, Бразилии и других стран могли быть заражены вирусом до выявления вспышки в Китае в конце декабря 2019.