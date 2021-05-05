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Центр Чумакова заявил о защите от COVID-19 вакциной от полиомиелита

В 60-е годы прошлого века советский вирусолог Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Эту гипотезу Центр экспериментально проверил на коронавирусе SARS-CoV-2.В источнике
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С чего всё началось

Как отметил гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире "России 1
", вакцинирование от полиомиелита специалисты оставили пока в стороне в качестве "скоропомощностного варианта".

Подробнее о событии

Центр Чумакова заявил о защите от COVID-19 вакциной от полиомиелита

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ФАНвчера в 14:33

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