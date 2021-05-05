Центр Чумакова заявил о защите от COVID-19 вакциной от полиомиелита
В 60-е годы прошлого века советский вирусолог Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Эту гипотезу Центр экспериментально проверил на коронавирусе SARS-CoV-2.В источнике
С чего всё началось
Как отметил гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире "России 1
", вакцинирование от полиомиелита специалисты оставили пока в стороне в качестве "скоропомощностного варианта".
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Говорит Москвавчера в 14:21