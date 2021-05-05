В 60-е годы прошлого века советский вирусолог Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Эту гипотезу Центр экспериментально проверил на коронавирусе SARS-CoV-2.

С чего всё началось Как отметил гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире " России 1 ", вакцинирование от полиомиелита специалисты оставили пока в стороне в качестве "скоропомощностного варианта". РИА Новости 18:42