Псковские власти снизят цену газа в баллонах для населения в 1,5 раза после жалоб жителей

Власти Псковской области снизят более чем в 1,5 раза стоимость газа в баллонах для населения после жалоб жителей, которые в последние месяцы были вынуждены приобретать такие баллоны по цене в 1 400 рублей.