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Центр Гамалеи изучит эффективность «Спутника V» против индийского штамма

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России получил образец индийского штамма коронавируса, планируется проверить эффективность вакцины "Спутник V" против этого варианта вируса, результаты должны быть к концу следующей недели, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.В источнике
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Создатели «Спутника V» изучат эффективность вакцины на образце индийского штамма

Комсомольская правда09:39

Срок годности «Спутника V» увеличили до восьми месяцев

Lenta.ru08:14

Гинцбург оценил срок защиты после вакцинации «Спутником V» в два года

РИА Новости07:22

Срок годности «Спутника V» увеличили до восьми месяцев

Говорит Москва07:29

Эффективность «Спутника V» изучат на образце индийского штамма

RT на русском07:12

Вакцину «Спутник V» протестируют на индийском штамме коронавируса

Российская газета07:38

Центр Гамалеи получил образец индийского штамма коронавируса и намерен изучить на нём эффективность «Спутника V»

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