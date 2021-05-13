Центр Гамалеи изучит эффективность «Спутника V» против индийского штамма
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России получил образец индийского штамма коронавируса, планируется проверить эффективность вакцины "Спутник V" против этого варианта вируса, результаты должны быть к концу следующей недели, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.В источнике
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Создатели «Спутника V» изучат эффективность вакцины на образце индийского штамма
Комсомольская правда09:39