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Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к COVID-19 у вакцинированных

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В центре Гамалеи рассказали, как подготовиться к вакцинации от COVID-19

Если человек, болеющий COVID-19 бессимптомно и не знающий о своем заболевании, поставит себе прививку от коронавируса, на течении заболевания это никак не отразится, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости07:18
Подробнее о событии
Российская газета

Во время испытаний вакцины проверят вторичный иммунитет к COVID-19 после прививки

Российская газета08:21
Газета.Ru

Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных

Газета.Ru09:41
Известия

Центр имени Гамалеи заявил о ненужности допанализов перед вакцинацией от COVID-19

Известия07:42
РБК

Центр Гамалеи исключил необходимость сдавать анализы перед вакцинацией

РБК09:38
Говорит Москва

Глава центра Гамалеи Гинцбург рассказал, как будет проходить вакцинация от COVID-19

Говорит Москва07:15
RT на русском

Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к COVID-19 у вакцинированных

RT на русском08:04
РИА Новости

В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных

РИА Новости07:27

Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

РФ в рамках соглашения поставит в Казахстан более 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в дальнейшем может увеличить объем поставок до 5 млн доз, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»
ТАСС06:26
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Большинство российских вузов сохранили прошлогоднюю цену за обучение

Подавляющее большинство российских вузов сохранили цену за обучение на уровне 2019 года, с вузами, которые этого не сделали, проведена работа, доложил президенту министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании в среду.
РИА Новости09:57

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице Минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости09:57
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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В России разработали новую зенитно-ракетную систему «Абакан»

Российские военные продемонстрировали новейший отечественный комплекс (систему) противовоздушной и противоракетной обороны «Абакан», сведения о разработке которого до настоящего момента хранились в большом секрете.
Avia.pro23 августа в 20:02
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Выбор ипотеки: 7 главных правил

Не забывайте, что если у вас начиная с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, для вас доступен кредит под 4,7% по программе Сбербанка "Ипотека с господдержкой для семей с детьми".
ТАСС09:33

Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфакс05:19
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