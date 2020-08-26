Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к COVID-19 у вакцинированных
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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации.В источнике
С чего всё началось
В центре Гамалеи рассказали, как подготовиться к вакцинации от COVID-19
Если человек, болеющий COVID-19 бессимптомно и не знающий о своем заболевании, поставит себе прививку от коронавируса, на течении заболевания это никак не отразится, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости07:18
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Во время испытаний вакцины проверят вторичный иммунитет к COVID-19 после прививки
Российская газета08:21