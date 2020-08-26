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Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к COVID-19 у вакцинированных

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В центре Гамалеи рассказали, как подготовиться к вакцинации от COVID-19

Если человек, болеющий COVID-19 бессимптомно и не знающий о своем заболевании, поставит себе прививку от коронавируса, на течении заболевания это никак не отразится, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости07:18
Подробнее о событии
РБК

Центр Гамалеи исключил необходимость сдавать анализы перед вакцинацией

РБК09:38
Газета.Ru

Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных

Газета.Ru09:41
RT на русском

Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к COVID-19 у вакцинированных

RT на русском08:04
Известия

Центр имени Гамалеи заявил о ненужности допанализов перед вакцинацией от COVID-19

Известия07:42
Говорит Москва

Глава центра Гамалеи Гинцбург рассказал, как будет проходить вакцинация от COVID-19

Говорит Москва07:15
Телеканал 360°

Анализы оказались не нужны перед прививкой от коронавируса

Телеканал 360°07:56
РИА Новости

В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных

РИА Новости07:27

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости
Газета.Ruвчера в 14:03
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Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
ТАСС10:47
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Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Rambler News Service07:36
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Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
5,1K

В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в пять тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новости03:24
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