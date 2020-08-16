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Ведомости
Ведомости

Центр Гамалеи назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется примерно через месяц, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России примерно через месяц, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости06:44
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Экономика сегодня

Массовую вакцинацию в России планируют начать уже через месяц

Экономика сегодня07:45
РИА Новости

В Центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

РИА Новости06:44
АБН

Врач рассказал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса

АБН06:28
Коммерсантъ

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц

Коммерсантъ05:39
РБК

Центр имени Гамалеи назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

РБК05:31
RT на русском

В центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

RT на русском05:39
Эхо Москвы

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться этой зимой

Эхо Москвы14 августа в 06:04

Военные объекты ХАМАС дважды были атакованы самолетами ВВС Израиля

Провокации в виде отправки воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа дополнились организацией беспорядков, во время которого палестинцы жгли покрышки, бросали взрывные устройства и гранаты в сторону забора безопасности на границе Израиля и сектора Газа.
Военные объекты ХАМАС дважды были атакованы самолетами ВВС Израиля
Политическая Экспертиза10:32
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Советник Трампа признал поражение США в Совете безопасности ООН

Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что Соединенные Штаты потерпели неудачу, пытаясь продлить через Совбез ООН оружейное эмбарго против Ирана.
Парламентская газетавчера в 03:45
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Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Letnews.ru13 августа в 12:29
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Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов — Белый дом

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что глава Белого дома США Дональд Трамп якобы планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в стране.
REGNUM11:28
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В Белоруссии начали освобождать задержанных на акциях протеста

Все задержанные участники акций протеста в Белоруссии могут быть выпущены из СИЗО в воскресенье, сообщается в Telegram Sputnik Беларусь "Из СИЗО сегодня могут быть выпущены все задержанные участники акций протеста", – сообщил в МВД республики.
Радио Sputnik11:34