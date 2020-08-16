Центр Гамалеи назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
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Центр Гамалеи назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
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Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется примерно через месяц, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
В Центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России примерно через месяц, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости06:44
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