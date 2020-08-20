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Центр Гамалеи опубликовал инструкцию к вакцине против коронавируса

«Профиль» ранее перечислил известные побочные эффекты вакцины от COVID-19.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи опубликовал инструкцию по пользованию российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). РИА Новости ознакомилось с документом. Перед применением препарата пациентов должен осмотреть врач, в том числе необходимо измерить температуру.
РИА Новостивчера в 08:45
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ТАСС

Названы основные противопоказания к применению вакцины «Спутник V»

ТАССвчера в 11:04
РИА Новости

Стало известно, для кого запрещена вакцина от коронавируса

РИА Новостивчера в 08:14
Телеканал 360°

Вышла инструкция к вакцине от коронавируса

Телеканал 360°вчера в 10:30
Lenta.ru

Беременным запретили прививаться российской вакциной от коронавируса

Lenta.ruвчера в 09:15
RT на русском

Опубликована инструкция к вакцине от коронавируса

RT на русскомвчера в 08:46
Газета.Ru

Стали известны противопоказания к вакцинации от коронавируса

Газета.Ruвчера в 08:53
РБК

Центр Гамалеи опубликовал противопоказания к вакцине от COVID-19

РБКвчера в 10:38

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова, проходящего по делу о смертельном ДТП, Эльман Пашаев заявил, что на подушке безопасности автомобиля, в котором находился его подзащитный, обнаружен пот второго человека.
Известиявчера в 16:40

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
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РБКвчера в 20:24
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Городской портал Новый Нижнийвчера в 11:40
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