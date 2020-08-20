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Центр Гамалеи опубликовал инструкцию к вакцине против коронавируса

«Профиль» ранее перечислил известные побочные эффекты вакцины от COVID-19.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи опубликовал инструкцию по пользованию российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). РИА Новости ознакомилось с документом. Перед применением препарата пациентов должен осмотреть врач, в том числе необходимо измерить температуру.
РИА Новостивчера в 08:45
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ТАСС

Названы основные противопоказания к применению вакцины «Спутник V»

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Lenta.ruвчера в 09:15
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Телеканал 360°вчера в 10:30
РБК

Центр Гамалеи опубликовал противопоказания к вакцине от COVID-19

РБКвчера в 10:38
RT на русском

Опубликована инструкция к вакцине от коронавируса

RT на русскомвчера в 08:46
Газета.Ru

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Газета.Ruвчера в 08:53
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Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

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