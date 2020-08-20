Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса
Смотрите также
Ситуация в Белоруссии практически нормализовалась, считает премьер
Число обитаемых планет в нашей галактике может быть больше 10 тысяч
Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
Волочкова отправилась в свадебное путешествие до бракосочетания
Побочные эффекты российской вакцины от коронавируса перечислены
Штаб Навального официально попросил Кремль о переводе блогера в Европу
Жена Ефремова заявила, что он никогда не признавал вину
Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников
В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора
NASA оценило угрозу экипажу из-за утечки воздуха на МКС
Путин обсудил Белоруссию с главой Евросовета
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Новый клип Ольги Бузовой за сутки набрал более 1,6 миллиона просмотров
Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса
Побочные эффекты российской вакцины от коронавируса перечислены
Китай провел оценку российской вакцины от коронавируса
Российскую вакцину против коронавируса испытают на 40 тыс. человек
Состояние вакцинированных от COVID-19 отследят в приложении
Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
Германия ночью планирует направить самолет за Навальным
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
NASA оценило угрозу экипажу из-за утечки воздуха на МКС
Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах
Россия требует экстренной встречи СБ ООН по санкциям США против Ирана
Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
Центр имени Гамалеи опубликовал инструкцию по пользованию российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). РИА Новости ознакомилось с документом. Перед применением препарата пациентов должен осмотреть врач, в том числе необходимо измерить температуру.В источнике
Подробнее о событии