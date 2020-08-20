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РИА Новости
РИА Новости

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи опубликовал инструкцию по пользованию российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). РИА Новости ознакомилось с документом. Перед применением препарата пациентов должен осмотреть врач, в том числе необходимо измерить температуру.В источнике
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ТАСС

Названы основные противопоказания к применению вакцины «Спутник V»

ТАССвчера в 11:04
РБК

Центр Гамалеи опубликовал противопоказания к вакцине от COVID-19

РБКвчера в 10:38
Lenta.ru

Беременным запретили прививаться российской вакциной от коронавируса

Lenta.ruвчера в 09:15
Комсомольская правда

Разработчик назвал срок годности вакцины от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 10:17
RT на русском

Опубликована инструкция к вакцине от коронавируса

RT на русскомвчера в 08:46
Известия

Назван срок годности вакцины от COVID-19

Известиявчера в 08:33
РИА Новости

Стало известно, для кого запрещена вакцина от коронавируса

РИА Новостивчера в 08:14

Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет

Чтобы разобраться в картине и понять сам рисунок, вышеуказанным ученым пришлось провести много серьезных исследований, в ходе которых они изучили более 25 000 снимков сердечной мышцы, которые делали с помощью оборудования для МРТ.
ToDay News Ufaвчера в 16:37

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.
Интерфаксвчера в 15:58
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Будет обновлен порядок оказания «взрослой» онкологической медпомощи

Приведены правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения первичного онкокабинета, центра амбулаторной онкопомощи, а также структурных подразделений онкодиспансера и медорганизаций, оказывающих медицинскую помощь раковым больным.
Гарантвчера в 10:54
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Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Вести.Ruвчера в 04:20
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СБУ заявила о раскрытии агентурной сети ФСБ на юге Украины

"Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации", - говорится в сообщении.
Газета.Ruвчера в 14:32

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфаксвчера в 12:01
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В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00

В ЕС считают, что США не смогут продлить санкции против Ирана

Официальный представитель ЕС по иностранным делам Набила Массрали заявила, что США не имеют юридических оснований задействовать механизм восстановления санкций против Ирана после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает "Интерфакс".
Газета.Ruвчера в 10:20