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РИА Новости
РИА Новости

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, 11 августа ее зарегистрировали.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи опубликовал инструкцию по пользованию российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). РИА Новости ознакомилось с документом. Перед применением препарата пациентов должен осмотреть врач, в том числе необходимо измерить температуру.
РИА Новости08:45
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Комсомольская правда

Назвали срок годности вакцины от коронавируса

Комсомольская правда10:17
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Ученые рассказали, кому запрещена вакцина от коронавируса

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Газета.Ru

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Газета.Ru08:54
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Опубликована инструкция к вакцине от коронавируса

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Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

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Lenta.ru

Беременным запретили прививаться российской вакциной от коронавируса

Lenta.ru09:15

Две новосибирские клиники перестанут принимать больных коронавирусом

В Новосибирске к обычному режиму работы вернутся два крупных медучреждения — это кардиологический диспансер и госпиталь для ветеранов войн №2. Они больше не будут принимать больных коронавирусом.
АиФ Новосибирск06:20

В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Газета.Ru09:40
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