Дети с синдромом Кавасаки в Кыргызстане не выявлены. Каковы симптомы

От коронавируса скончались еще два человека в Кыргызстане Узакбаев со ссылкой на данные международных специалистов отметил, что синдром Кавасаки развивается у пациентов на фоне коронавирусной инфекции, но в КР такие случаи не выявлены.