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РИА Новости
РИА Новости

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, 11 августа ее зарегистрировали.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи опубликовал инструкцию по пользованию российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). РИА Новости ознакомилось с документом. Перед применением препарата пациентов должен осмотреть врач, в том числе необходимо измерить температуру.
РИА Новости08:45
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ТАСС

Названы основные противопоказания к применению вакцины «Спутник V»

ТАСС11:04
РИА Новости

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

РИА Новости08:45
Комсомольская правда

Разработчик назвал срок годности вакцины от коронавируса

Комсомольская правда10:17
Lenta.ru

Беременным запретили прививаться российской вакциной от коронавируса

Lenta.ru09:15
RT на русском

Опубликована инструкция к вакцине от коронавируса

RT на русском08:46
РБК

Центр Гамалеи опубликовал противопоказания к вакцине от COVID-19

РБК10:38
Известия

Назван срок годности вакцины от COVID-19

Известия08:33

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
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Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомости13:32
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Дети с синдромом Кавасаки в Кыргызстане не выявлены. Каковы симптомы

От коронавируса скончались еще два человека в Кыргызстане Узакбаев со ссылкой на данные международных специалистов отметил, что синдром Кавасаки развивается у пациентов на фоне коронавирусной инфекции, но в КР такие случаи не выявлены.
Sputnik Кыргызстан18 августа в 08:42

У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
РИА Новости11:36
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