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Центр Гамалеи планирует создать вакцину на основе нескольких штаммов коронавируса

Центр имени Гамалеи планирует создать вакцину на основе сразу нескольких штаммов коронавируса.
Российская газета
Часть препарата на основе уханьского или дельта-штамма сможет защитить от заражения новыми вариантами вируса, а другая часть - на основе "омикрона" - будет защищать граждан от заражения вариантами коронавируса, мутировавшими уже из "омикрона".
Накануне.Ru
По словам учёного, с появлением омикрон-штамма число заболевших коронавирусом в России будет очень высоким.
Octagon.Media
В целом по России число заболевших за минувшие сутки резко выросло, а в Петербурге достигло максимального значения за всё время пандемии.
Фонтанка.Ру

Подробнее о событии

Центр Гамалеи может создать вакцину на основе нескольких штаммов коронавируса
Коммерсантъ05:40
Центр Гамалеи изучает вариант создания вакцины от COVID-19 на основе нескольких штаммов
РИА Новости06:00
Замглавы центра им. Гамалеи: в России может появиться поливалентная вакцина от COVID-19
Lenta.ru05:56
Максимум случаев в Петербурге и поливалентная вакцина. Главное о коронавирусе за 16 января
ТАСС10:19
Центр им. Гамалеи рассматривает вариант создания вакцины от коронавируса на основе штаммов «Дельта» и «Омикрон»
Известия05:26
В центре Гамалеи обсуждают создание вакцины от COVID-19 на основе сразу нескольких штаммов
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Одна вакцина против нескольких штаммов: в Центре Гамалеи работают над поливалентным «Спутником»
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