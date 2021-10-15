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Центр Гамалеи подал документы для постоянной регистрации «Спутника V»

Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости
Вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в России с условием обязательного проведения клинического исследования.
РИА Новости
Минздрав России 25 августа выдал Центру Гамалеи разрешение на пострегистрационные исследования.
РИА Новости
На сегодняшний день вакцина "Спутник V" одобрена в 70 странах.
Smotrim.ru

С чего всё началось

Гинцбург: Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»
Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости20:25

Подробнее о событии

Гинцбург объявил о завершении пострегистрационных исследованиях вакцины «Спутник V»
Lenta.ru23:28
Центр им. Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»
Коммерсантъ20:59
Гинцбург заявил об окончании пострегистрационных исследований «Спутника V»
Известия20:17
Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»
RT на русском20:46
Гинцбург: Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»
РИА Новости20:25
Центр Гамалеи подал документы для постоянной регистрации «Спутника V»
РБК20:57
Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию вакцины «Спутник V»
Царьград20:33

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