Sony купила студию Valkyrie Entertainment, авторов Guns Up

Частью «семьи» стала студия Valkyrie Entertainment, известная по самостоятельной разработке стратегии Guns Up и участии в работе над League of Legends,Valorant, Halo Infinite, Forza Motorsport 7, State of Decay 2, Middle-earth: Shadow of War и другими играми.