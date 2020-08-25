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Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.В источнике
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Ёлдаш

Минздрав России зарегистрировало вакцину от коронавируса в виде порошка

Ёлдаш13:45
ТАСС

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса Центра им. Гамалеи в форме порошка

ТАСС13:26
Интерфакс

Тестирование вакцины центра Гамалеи начнется в клиниках 4-5 сентября

Интерфакс12:34
RT на русском

Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19

RT на русском12:26
Интерфакс - Россия

Центр им.Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19

Интерфакс - Россия12:14
РИА Новости

Центр Гамалеи получил разрешение на новые испытания вакцины от COVID-19

РИА Новости12:10
Коммерсантъ

Центр Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные клинические исследования вакцины

Коммерсантъ13:41

Пекин выразил протест из-за появления самолета США в зоне учений Китая

Минобороны Китая выразило решительный протест США в связи с вторжением американского самолета-разведчика U-2 в воздушное пространство КНР на территории Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), где проводятся учения, заявил официальный представитель ведомства У Цянь.
Пекин выразил протест из-за появления самолета США в зоне учений Китая
Взгляд.ру10:10
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Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда.
РИА Новости10:40
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Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США поддержат призыв Евросоюза провести полное расследование этого инцидента и готовы предоставить для этого необходимую помощь.
РБК13:07
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
1

Харри Магуайр признан виновным по всем пунктам обвинения в Греции

Капитан "Манчестер Юнайтед", защитник сборной Англии по футболу Харри Магуайр признан судом в Греции виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку, сообщает Sky Sports.
РИА Новости12:34
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Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

25 августа суд Заводского района Минска за организацию несанкционированной акции приговорил к административному аресту на 10 суток лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского.
РБК11:07
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