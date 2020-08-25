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Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.В источнике
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ТАСС

Пострегистрационные исследования вакцины центра Гамалеи начнутся 4-5 сентября

ТАССвчера в 13:07
SM News

В центре Гамалеи назвали дату начала тестирования вакцины от COVID-19

SM Newsвчера в 13:40
РИА Новости

Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 12:10
RT на русском

Названы даты поступления в гражданский оборот вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 13:30
Интерфакс - Россия

Центр им.Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19

Интерфакс - Россиявчера в 12:14
Интерфакс

Тестирование вакцины центра Гамалеи начнется в клиниках 4-5 сентября

Интерфаксвчера в 12:34
Народные новости

Испытывать российскую вакцину от COVID-19 будут 40 тыс. добровольцев

Народные новостивчера в 12:24

Немецкие врачи назвали причиной состояния Навального интоксикацию

Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявила берлинская клиника "Шарите".
РИА Новости24 августа в 16:30
6,1K

В Новосибирске задержали подозреваемого в нападениях на женщин в парке

Следователи СК РФ и полицейские в Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на женщин в Дзержинском районе, в частности, в городском парке "Березовая роща", сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости23:13
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Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

Заместитель директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что увеличение числа заболевших было ожидаемо, но всё еще есть шанс избежать полноценной второй волны.
НГС.Кемерово21:00
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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«Краснодар» подал жалобу на 11 судейских ошибок в матче против «Урала»

Футбольный клуб "Краснодар" подал жалобу в Судейско-экспертную комиссию РФС после матча с "Уралом" (0:1). По мнению краснодарцев бригада арбитра Евгения Турбина допустила 11 ошибочных решений в игре, проходившей в Екатеринбурге.
Честный рейтинг букмекеров24 августа в 12:45

В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русскомвчера в 09:29
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Володин поручил комитету Госдумы проанализировать ситуацию с Навальным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализировать ситуацию с Алексеем Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств создать напряжение внутри России.
RT на русскомвчера в 12:42
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