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Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.В источнике
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ТАСС

Пострегистрационные исследования вакцины центра Гамалеи начнутся 4-5 сентября

ТАССвчера в 13:07
News.ru

Центру Гамалеи разрешили начать новый этап испытаний вакцины от COVID-19

News.ruвчера в 12:44
Известия

Вакцину от коронавируса доставят в клиники Москвы 3 сентября

Известиявчера в 13:11
РЕН ТВ

Выдано разрешение на пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19

РЕН ТВвчера в 12:12
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Испытывать российскую вакцину от COVID-19 будут 40 тыс. добровольцев

Народные новостивчера в 12:24
Вечерняя Москва

Российскую вакцину от COVID-19 поставят в медучреждения Москвы до 3 сентября

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Ведомости

Названа дата начала пострегистрационных испытаний первой вакцины от COVID-19

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