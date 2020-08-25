Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19
Смотрите также
«Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб
Адвокат потерпевших рассказал о восьми поданных против Пашаева заявлениях о преступлениях
Ранивших в Висконсине афроамериканца полицейских отстранили от службы
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Основные биржевые индексы США закрылись во вторник разнонаправленно
Берлинский кинофестиваль сменил номинации на «гендерно-нейтральные»
Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»
Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
В РАН назвали две версии возникновения снятых с МКС объектов
Российскую вакцину от коронавируса испытают в Белоруссии
Россия передала Белоруссии документы по вакцине от коронавируса
В мэрии Москвы рассказали о скором поступлении вакцины от коронавируса
«Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб
Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко
Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»
ФАС возбудила дело против производителя шоколада Lindt
Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.В источнике
Подробнее о событии
Российскую вакцину от COVID-19 поставят в медучреждения Москвы до 3 сентября
Вечерняя Москвавчера в 13:15