Семь человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 66 человек подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели — 177 пациентов, зарегистрировано 7 летальных исходов среди носителей COVID-19, в двух случаях пациенты скончались непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.