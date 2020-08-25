Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19
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«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.В источнике
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