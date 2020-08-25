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Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.В источнике
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Коммерсантъ

Минздрав зарегистрировал сухой вариант вакцины от COVID-19

Коммерсантъ17:38
Народные новости

В РФ зарегистрировали сухой вариант вакцины от коронавируса

Народные новостивчера в 13:36
РБК

Вакцину от COVID-19 Центра Гамалеи зарегистрировали в форме порошка

РБКвчера в 14:52
Ёлдаш

Минздрав России зарегистрировало вакцину от коронавируса в виде порошка

Ёлдашвчера в 13:45
RT на русском

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в форме порошка

RT на русскомвчера в 13:48
ТАСС

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса Центра им. Гамалеи в форме порошка

ТАССвчера в 13:26
РИА Новости

Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 в виде порошка

РИА Новостивчера в 15:32

Семь человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 66 человек подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели — 177 пациентов, зарегистрировано 7 летальных исходов среди носителей COVID-19, в двух случаях пациенты скончались непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Семь человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки
Kursk.comвчера в 02:32
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Сенатор опасается, что Байден в случае победы на выборах развяжет войны с участием США

Сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) выразил опасение, что кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден в случае своей победы на предстоящих выборах может развязать новые войны с участием США.
ТАСС21:25

Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ в рамках государственных испытаний подвергли ракетному обстрелу с земли, сообщил в интервью РИА Новости начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" (входит в "Вертолеты России" Ростеха) Герой России Сергей Маслов.
РИА Новости20:40

Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новости23 августа в 04:46

Немецкие врачи назвали причиной состояния Навального интоксикацию

Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявила берлинская клиника "Шарите".
РИА Новости24 августа в 16:30
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новостивчера в 03:20
2,1K

В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русскомвчера в 09:29
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Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода Русской православной церкви.
РИА Новостивчера в 14:22
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Власти США намерены обвинить Пекин в геноциде уйгуров — Politico

Соединенные Штаты прорабатывают возможность признать репрессии Китая в отношении этнических мусульманских меньшинств — уйгуров, «геноцидом», написала 25 августа газета Politico, сославшись на информацию двух чиновников администрации Трампа.
ИА Красная Веснавчера в 16:21
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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«Аталанта» сделала официальный запрос по трансферу Миранчука

Москва, 25 августа 2020, 23:15 — REGNUM Московский «Локомотив» получил официальный запрос от итальянской «Аталанты» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука, информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своей официальной странице в «Твиттере».
REGNUMвчера в 16:15