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РИА Новости
РИА Новости

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Ранее сообщалось, что научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых. В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V".В источнике
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РИА Новости

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

РИА Новости06:01
RT на русском

Минздрав: в Lancet направлены пояснения к статье о вакцине от COVID-19

RT на русском04:35
ТАСС Наука

Центр им. Гамалеи ответил The Lancet на вопросы по российской вакцине

ТАСС Наука 05:24
Интерфакс

НИИ Гамалеи направил Lancet разъяснения по статье о вакцине Sputnik V

Интерфакс04:12
Коммерсантъ

Центр Гамалеи направил The Lancet разъяснения по статье о вакцине «Спутник V»

Коммерсантъ05:04
РБК

Журнал Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

РБК03:24
ИА Красная Весна

Lancet предложил открыть дискуссию о российской вакцине от коронавируса

ИА Красная Веснавчера в 08:51

Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
RT на русском05:04
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Дефицит витамина B1 приводит к развитию алкогольной деменции

Группа ученых из Медицинского университета в Вене предположила, что отложения железа в головном мозге, формирующиеся на фоне недостатка витамина B1, могут быть главной причиной снижения когнитивной функции.
MedikForum.ru00:37
1

Режиссер «Ворониных» показал последний съемочный день с Клюевым

Александр Жигалкин, режиссер популярного шоу «Воронины», разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» видео, где демонстрируется последний день съемок с участием Бориса Клюева, игравшего одну из основных ролей в сериале.
Discover2405:30
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В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости06:04
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Тост ответил на вопрос о возможной замене Квята на Цуноду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос, может ли команда заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл» гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
Чемпионат02:00

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Интернет-вещание начнут регулировать по аналогии с телевидением

Видео-контент в интернете, социальные сети и сайты, которые по некоторым признакам могут быть отнесены к СМИ, но ими не являются, предложено регулировать по схожим для телевидения правилам.
Российская газета05:29
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Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к «Норникелю» в размере 148 млрд руб. о возмещении экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ведомости04:26
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