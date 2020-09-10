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РИА Новости
РИА Новости

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Ранее сообщалось, что научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых. В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V".В источнике
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ИА Красная Весна

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования своей вакцины

ИА Красная Весна09:18
РБК

Центр им. Гамалеи ответил Lancet на вопросы о вакцине от коронавируса

РБК07:52
RT на русском

Разработчик «Спутника V» отверг обвинения в недостоверной статистике

RT на русском06:20
Коммерсантъ

Центр Гамалеи направил The Lancet разъяснения по статье о вакцине «Спутник V»

Коммерсантъ05:04
ТАСС Наука

Центр им. Гамалеи ответил The Lancet на вопросы по российской вакцине

ТАСС Наука 05:24
Интерфакс

НИИ Гамалеи направил Lancet разъяснения по статье о вакцине Sputnik V

Интерфакс04:12
РИА Новости

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

РИА Новости06:01

Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»
Evo-rus.com07:48
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Вучич рассказал об извинениях Путина и Лаврова из-за поста Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон.
РИА Новости15:03
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Трамп продлил режим санкций из-за угрозы вмешательства в выборы в США

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие режима «чрезвычайного положения» (режим санкций) в стране, введенного в сентябре 2018 года, в связи с угрозой иностранного вмешательства, сообщает пресс-служба Белого дома.
Rambler News Service13:33
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ФРГ не передавала анализов по Навальному в ОЗХО

Сообщается, что в Техническом секретариате организации подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября представители Германии ничего не передавали по Навальному в ОЗХО, кроме письма от статс-секретаря министерства иностранных дел ФРГ.
Вести.Ru14:40
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