Ранее сообщалось, что научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых. В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V".