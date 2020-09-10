Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
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Ранее сообщалось, что научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых. В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V".В источнике
С чего всё началось
7 сентября ученые из США, Италии и других стран обратились в открытом письме
к разработчикам первой зарегистрированной вакцины от коронавируса нового типа.
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