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РИА Новости
РИА Новости

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Ранее сообщалось, что научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых. В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V".В источнике
С чего всё началось
7 сентября ученые из США, Италии и других стран обратились в открытом письме
 к разработчикам первой зарегистрированной вакцины от коронавируса нового типа.
ТАСС Наука 05:24
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РБК

Центр им. Гамалеи ответил Lancet на вопросы о вакцине от коронавируса

РБК07:52
ТАСС Наука

Центр им. Гамалеи ответил The Lancet на вопросы по российской вакцине

ТАСС Наука 05:24
RT на русском

Разработчик «Спутника V» отверг обвинения в недостоверной статистике

RT на русском06:20
Коммерсантъ

Центр Гамалеи направил The Lancet разъяснения по статье о вакцине «Спутник V»

Коммерсантъ05:04
Интерфакс

НИИ Гамалеи направил Lancet разъяснения по статье о вакцине Sputnik V

Интерфакс04:12
РИА Новости

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

РИА Новости06:01
BFM.ru

Некоторые ученые выявляют «невероятные» закономерности в российских данных о вакцине

BFM.ruвчера в 16:43

Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газета07:52
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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