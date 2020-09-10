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РИА Новости
РИА Новости

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Ранее сообщалось, что научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых. В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V".В источнике
Подробнее о событии
РБК

Центр им. Гамалеи ответил Lancet на вопросы по вакцине от коронавируса

РБК06:21
RT на русском

Минздрав: в Lancet направлены пояснения к статье о вакцине от COVID-19

RT на русском04:35
ИА Красная Весна

Lancet предложил открыть дискуссию о российской вакцине от коронавируса

ИА Красная Веснавчера в 08:51
Интерфакс

НИИ Гамалеи направил Lancet разъяснения по статье о вакцине Sputnik V

Интерфакс04:12
РИА Новости

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

РИА Новости06:01
ТАСС

Эксперт: опубликованные в The Lancet данные о вакцине «Спутник V» весьма воодушевляющие

ТАСС21:56
ТАСС Наука

Центр им. Гамалеи ответил The Lancet на вопросы по российской вакцине

ТАСС Наука 05:24

Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня

Российкая экономика начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса, с июня, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Ведомости07:12
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Режиссер «Ворониных» показал последний съемочный день с Клюевым

Александр Жигалкин, режиссер популярного шоу «Воронины», разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» видео, где демонстрируется последний день съемок с участием Бориса Клюева, игравшего одну из основных ролей в сериале.
Discover2405:30
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Диетолог развеяла миф о пользе овсянки на завтрак

«Крупы, которые содержат много пищевых волокон, в частности овсянка, они абсорбируют не только вредные вещества, но действуют как губка и могут всасывать и полезные вещества, например, кальций», — развенчала эксперт миф о пользе каши в беседе с «Ридусом».
ФАН03:12
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Кремль опроверг информацию о создании Путиным комиссии по Навальному

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал изданию Foglio о разговоре с президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что российский лидер планирует создать комиссию по расследованию произошедшего с оппозиционером, ведь тщательное расследование, по его словам, является наилучшим способом предотвращения обострения отношений между Евросоюзом и Россией.
RuNews24.ru05:39
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Песков назвал решение о снятии ограничений по коронавирусу верным

Практика показала, что решение о снятии ограничительных мер по коронавирусу верное, удалось спасти сезон в туристически зависимых регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:50

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
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Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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Неопределенность с ракетой усложняет подготовку новой миссии НАСА Europa Clipper

В настоящее время команда миссии Clipper всерьез обеспокоена неопределенностью, связанной с ракетой для запуска, и надеется, что эта ситуация будет разрешена до конца текущего календарного года.
AstroNews.ru7 сентября в 09:52
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