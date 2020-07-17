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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, людям с такими заболеваниями нужно будет предварительно консультироваться с врачом-иммунологом.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, рассказал РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новостивчера в 11:02
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РБК

Глава Центра Гамалеи назвал неподходящую для вакцинации группу людей

РБКвчера в 12:03
Газета.Ru

Врачи указали на заболевания, исключающие вакцинацию от COVID-19

Газета.Ruвчера в 16:26
РИА Новости

Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19

РИА Новостивчера в 13:58
Комсомольская правда

Врачи рассказали, кому противопоказана вакцина от коронавируса

Комсомольская правда20:09
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Стало известно, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вести.Ruвчера в 11:36
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Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса

RT на русскомвчера в 10:46
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В России назвали исключающие применение вакцины от COVID-19 заболевания

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Киевский эксперт дал 36 часов на уничтожение Керченского моста

«В случае возникновения какого-либо серьезного конфликта в регионе Черного моря или восточного Средиземноморья, Керченский мост легко нейтрализуется и группировка ВС РФ, размещенная на территории полуострова, просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят», — заявил Михаил Гончар.
Киевский эксперт дал 36 часов на уничтожение Керченского моста
ФАНвчера в 14:59
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Советский участник миссии «Союз-Аполлон» рассказал о расизме в НАСА

При подготовке миссии «Союз-Аполлон» в НАСА советские космонавты стали свидетелями проявлений расовой и национальной дискриминации, рассказал 17 июля дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков на торжественном мероприятии, посвященном 45-й годовщине стыковке космических кораблей СССР и США.
ИА Красная Веснавчера в 09:41
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В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС16 июля в 06:54
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В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ruвчера в 02:48
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 14 миллионов, более 600 тысяч человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости20:19
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