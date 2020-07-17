Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, рассказал РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, людям с такими заболеваниями нужно будет предварительно консультироваться с врачом-иммунологом.

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

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