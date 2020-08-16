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Назван срок поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот

Вакцина против коронавируса, которую разработали специалисты центра имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот спустя месяц после начала третьего этапа исследований этого препарата. Заявление сделал руководитель учреждения Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Третий этап исследований вакцины от коронавируса может начаться в течение 7-10 дней

Третий или пострегистрационный этап исследований вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, может начаться в течение 7-10 дней, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.
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Центр Гамалеи сообщил детали третьего этапа испытаний вакцины от COVID

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РИА Новостивчера в 16:33
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

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Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — указывается в заявлении.
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