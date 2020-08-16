Назван срок поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот
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Вакцина против коронавируса, которую разработали специалисты центра имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот спустя месяц после начала третьего этапа исследований этого препарата. Заявление сделал руководитель учреждения Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
Третий этап исследований вакцины от коронавируса может начаться в течение 7-10 дней
Третий или пострегистрационный этап исследований вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, может начаться в течение 7-10 дней, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.
ТАСС01:02
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Третий этап исследования российской вакцины от коронавируса может начаться в течение двух недель
Комсомольская правда01:26