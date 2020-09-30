Непривитых от коронавирусной инфекции могут не допустить к некоторым видам работ. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» рассказал руководитель научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.

С чего всё началось "Я, например, как директор института никогда не допущу своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем, потому что я отвечаю за его жизнь и здоровье", - рассказал Гинцбург в интервью радиостанции " Вести ФМ ". Российская газета вчера в 16:10