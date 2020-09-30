Центр Гамалеи сообщил об ограничениях для непривитых от коронавируса
Непривитых от коронавирусной инфекции могут не допустить к некоторым видам работ. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» рассказал руководитель научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
"Я, например, как директор института никогда не допущу своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем, потому что я отвечаю за его жизнь и здоровье", - рассказал Гинцбург в интервью радиостанции "Вести ФМ
".
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