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Ведомости
Ведомости 

Центр Гамалеи сообщил об ограничениях для непривитых от коронавируса

Непривитых от коронавирусной инфекции могут не допустить к некоторым видам работ. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» рассказал руководитель научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
"Я, например, как директор института никогда не допущу своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем, потому что я отвечаю за его жизнь и здоровье", - рассказал Гинцбург в интервью радиостанции "Вести ФМ
".
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Глава Центра Гамалеи назвал не разрешенную для непривитых от COVID работу

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В Раде предупредили о грядущих потрясениях на Украине

Киев, 30 сентября 2020, 07:11 — REGNUM Катаклизм, который спровоцирует «мегасдвиги», ожидает Украину из-за ситуации в экономике, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112».
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REGNUM00:11
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Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

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РБК17:28
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
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Допустимые для взрослого человека нормы дневного потребления чая рассчитываются в зависимости от сорта и крепости заваривания напитка, рассказал врач-психоэндокринолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
News.ru01:58
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Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

В ФНПР указали на то, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.
РИА Новости00:19
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Зеленский выдвинул ультиматум президенту Польши

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Варшаве ультиматум, согласно которому встреча с польским лидером Анджеем Дудой будет возможна только после приведения в порядок могил украинских националистов на горе Монастырь.
Известиявчера в 15:59
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Самозамещение: за рубежом отказались от поставок систем для самолетов РФ

Зарубежные поставщики комплектующих для отечественной авиации одновременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил глава департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак.
Радио Sputnik02:37
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Роскосмос: величина утечки воздуха на МКС превышает нормативную

Утечка воздуха за борт Международной космической станции (МКС) из российского модуля "Звезда" превышает величину нормативных утечек, которые есть на станции постоянно, в связи с чем может потребоваться дополнительная доставка кислорода на станцию, сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.
ТАССвчера в 11:45
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ВС Азербайджана уничтожили позиции двух батальонов ВС Армении

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Вестник Кавказа23:05
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Disney увольняет 28 тыс. сотрудников в США из-за пандемии коронавируса

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Коммерсантъ19:58
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Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

«Как бы депутаты ни хотели, мы не являемся перевозчиком ни юридически, ни фактически, поэтому не можем нести ответственность в той части, в которой не ведем деятельность», — рассказал РБК собеседник в одной из компаний — агрегаторов такси.
РБК23:42

В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу

По словам руководителя офиса Зеленского, официальная позиция Украины, которую определяют президент и Верховная рада, состоит из двух пунктов: в стране продолжается война, "в которой Россия — сторона конфликта, а не наблюдатель" (Россия участие кадровых военнослужащих в конфликте на востоке Украины отрицает); Украина настаивает на полной деоккупации и возвращении всех территорий.
РБК19:01
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