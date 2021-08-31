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Центр Langone Health назвал причиной смертности от COVID-19 большую вирусную нагрузку

Исследователи из США показали, что наиболее вероятным объяснением высокого уровня смертности от COVID-19 является чрезмерное накопление частиц SARS-CoV-2 в легких пациентов.
Lenta.ru
Исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology.
RT на русском
Исследователи обнаружили, что сила иммунного ответа во всех случаях была пропорциональна количеству вируса в легких.
РИА Новости
Авторы установили, что люди, умершие от COVID-19, имели в среднем в десять раз больше вирусной нагрузки в нижних дыхательных путях, чем выздоровевшие тяжелые пациенты.
РИА Новости

С чего всё началось

При этом результаты исследования, опубликованные
 в журнале Nature Microbiology, опровергают существующее мнение о том, что решающую роль в повышении риска смерти играют сопутствующие бактериальные инфекции легких или чрезмерная реакция иммунной системы организма.

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