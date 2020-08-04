Клинические испытания вакцины от коронавируса начал 27 июля центр "Вектор". Сбор данных о наличии антител против коронавируса начался уже после первого введения добровольцам вакцины. Однако предполагается, что иммунитет выработается только после повторной вакцинации.

Шоу-бизнес Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. 183

Шоу-бизнес Марк Богатырев поблагодарил Татьяну Арнтгольц за любовь и мудрость Совместные фото актеров появляются в Сети довольно редко. Некоторые фолловеры считают, что Арнтгольц и Богатырев уже давно узаконили союз.

Общество Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. 307

Происшествия В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. 1

Общество На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска Российские пограничники на границе между Россией и Белоруссией начали выдавать въезжающим в республику россиянам своеобразные микропропуска. 34

Происшествия Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1. 4

Политика Китай считает политическим давлением требование США о продаже TikTok Как сообщало ИА REGNUM, глава США ранее потребовал, чтобы китайская соцсеть TikTok до 15 сентября была продана одной из американских компаний. 21

Политика Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 24

Футбол Чемпионшип. «Фулхэм» и «Брентфорд» сыграют за выход в АПЛ Сегодня состоится финал чемпионшипа между «Фулхэмом» и «Брентфордом». Победитель в следующем сезоне сыграет в АПЛ.

Происшествия В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа. 80

Общество Минюст просит возбудить дисциплинарное дело против адвокатов Сафронова Московский Минюст обратился в адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении четырех адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования 13 июля, когда следователь предъявлял обвинение.

Религия Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 128

Экономика Die Welt (Германия): самая могущественная женщина России должна спасти Путина от рецессии (Die Welt) Как позднее в разговоре с нашим корреспондентом рассказал один добрый знакомый Набиуллиной, это был своеобразный знак унижения, потому что Путин якобы хотел показать, кто в доме под названием «Россия» хозяин.