Коронавирус
Народные новостиЦентр «Вектор» дважды введет добровольцам вакцину от коронавируса
Клинические испытания вакцины от коронавируса начал 27 июля центр "Вектор". Сбор данных о наличии антител против коронавируса начался уже после первого введения добровольцам вакцины. Однако предполагается, что иммунитет выработается только после повторной вакцинации.
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В «Векторе» рассказали о самочувствии добровольцев, получивших вакцину от коронавируса
Комсомольская правда06:54
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Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
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Политика
Китай считает политическим давлением требование США о продаже TikTok
Как сообщало ИА REGNUM, глава США ранее потребовал, чтобы китайская соцсеть TikTok до 15 сентября была продана одной из американских компаний.
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Сегодня состоится финал чемпионшипа между «Фулхэмом» и «Брентфордом». Победитель в следующем сезоне сыграет в АПЛ.
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В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка
Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
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Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях
Тестирование российской вакцины от коронавируса на детях запланировано на январь-февраль следующего года.
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Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана
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Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
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Die Welt (Германия): самая могущественная женщина России должна спасти Путина от рецессии (Die Welt)
Как позднее в разговоре с нашим корреспондентом рассказал один добрый знакомый Набиуллиной, это был своеобразный знак унижения, потому что Путин якобы хотел показать, кто в доме под названием «Россия» хозяин.
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