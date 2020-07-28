Коронавирус
Lenta.ruЦентр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса
Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс». Попова уточнила, что на днях ведомство получило разрешение на проведение клинических исследований.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
147 тысяч получат новосибирские добровольцы за испытание вакцины от COVID-19
Вести Новосибирсквчера в 04:49
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:10, Ашберн
Игры
Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису
Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru 15:37
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости 05:49
Армия и оружие
На форуме «Армия-2020» представят 28 тыс. образцов вооружений
На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в Военно-патриотическом парке «Патриот» под Москвой с 23 по 29 августа более 1,5 тыс. компаний представят свыше 28 тыс. образцов вооружений и военной техники.
Недвижимость.RU 17:58
Общество
Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости 07:32
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге
Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге.
BFM.ru 09:20
Наука
Университет Лагос показал новый способ биометрической идентификации
Как сообщает ToDay News Ufa, теперь известно, что специалисты из Университета Лагос смогли обнаружить и начать исследование совершенно нового способа биометрической идентификации человека.
ToDay News Ufa вчера в 10:35
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Кино
Ланина рассказала, как снималась постельная сцена с Певцовым
Российская актриса Алина Ланина рассказала в интервью StarHit о съемках постельной сцены с актером Дмитрием Певцовым в фильме "На Париж".
РЕН ТВ 20:29
Здоровье
Правительство Великобритании запустило программу по борьбе с ожирением
Правительство Великобритании обнародовало национальную стратегию по борьбе с ожирением.
Страна Советов on-line вчера в 14:44
Путешествия
«Обнаглели»: крымская блогерша рассказала о ценах на полуострове
Московский Комсомолец 04:53
Игры
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт вчера в 02:16
Политика
Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи
"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:56
Политика
Президент Йемена назначил нового губернатора Адена
Решение о назначении нового губернатора Адена было принято на фоне заявлений Саудовской Аравии о согласии совета и центрального правительства Йемена на выполнение предложенного ею нового механизма по реализации заключенного в прошлом году Эр-Риядского соглашения о примирении между сепаратистами и властями.
РИА Новости 21:05
Общество
Рассвет над Байкалом запечатлели из космоса
Иркутск, 28 июля 2020, 12:56 — REGNUM Российский космонавт Иван Вагнер на своих страницах в Twitter и Instagram опубликовал впечатляющий снимок Байкала.
REGNUM 05:56
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа
Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru 20:02
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Армия и оружие
Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
Россия сможет в короткие сроки восстановить полигон для ядерных испытаний, если США начнут такие же испытания в штате Невада, или возникнет острая техническая потребность проверить работоспособность новых ядерных боезарядов, заявил в среду РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
РИА Новости 17:50
Политика
США допустили передачу своей вакцины от коронавируса другим странам
Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной против коронавирусной инфекции другие страны.
Известия 20:02
Происшествия
На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
Технологии
В России разработали технологию «змеиного зрения»
Ученые Центра компетенций НТИ «Сенсорика» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ» (НИУ МИЭТ) разработали новую технологию производства инфракрасных матриц, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 20:23
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
Единоборства
Бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи состоится 24 октября
Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов из России 24 октября 2020 года проведет проведет бой против временного чемпиона Джастина Гэтжи из США.
Turkmenportal 13:18
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ 08:49
Армия и оружие
ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья
Сообщается, что удар может быть нанесен на дистанции в 500 километров от расположения комплекса «Искандер», что позволит ракетчикам поддерживать десанты российской морской пехоты, пользуясь указаниями от авиации, флота, технических средств разведки и беспилотников.
Военное дело вчера в 08:43
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
RT на русском 14:44