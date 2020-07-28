Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса
Смотрите также
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Митингующие в Хабаровске пришли с ножами и топором
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
МИД РФ призвал правозащитников отреагировать на блокировку «Царьграда»
Роспотребнадзор проверил на коронавирус воду в Краснодарском крае
СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год
Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова
Черышев отказался переходить в «Зенит»
Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса
В России зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики COVID-19
В Минздраве рассказали о второй фазе испытаний вакцины центра Гамалеи
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
МИД РФ призвал правозащитников отреагировать на блокировку «Царьграда»
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Черышев отказался переходить в «Зенит»
МТС получил первую лицензию на 5G в России
Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс». Попова уточнила, что на днях ведомство получило разрешение на проведение клинических исследований.В источнике
Подробнее о событии
Стало известно, сколько заплатят испытателям вакцины в Новосибирске
Московский Комсомолец Новосибирск09:31
Добровольцы, привитые от COVID-19 вакциной «Вектора», получат по 148 тыс. рублей
Коммерсантъвчера в 12:15