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Lenta.ru
Lenta.ru

Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса

Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс». Попова уточнила, что на днях ведомство получило разрешение на проведение клинических исследований.В источнике
Подробнее о событии
iReactor

Роспотребнадзор сообщил о начале в «Векторе» клинических испытаний вакцины от коронавируса

iReactor04:55
РИА Новости

Роспотребнадзор оценил испытания вакцины центра «Вектор» от COVID-19

РИА Новости11:35
Московский Комсомолец Новосибирск

Стало известно, сколько заплатят испытателям вакцины в Новосибирске

Московский Комсомолец Новосибирск09:31
Om1.ru

Новосибирский центр «Вектор» начал вакцинировать добровольцев от коронавируса

Om1.ru05:51
Известия

Центр вирусологии «Вектор» начал испытания вакцины от COVID-19

Известия11:49
Коммерсантъ

Добровольцы, привитые от COVID-19 вакциной «Вектора», получат по 148 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 12:15
Фармацевтический вестник

Стала известна стоимость исследований вакцины «Вектора»

Фармацевтический вестниквчера в 08:17

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru13:00
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Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости11:44
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В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском07:01
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Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
РБК11:09
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