В 17 российских научных организациях разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Один из препаратов прошёл клинические клинические испытания на добровольцах.

В России 17 организаций создают 26 вакцин от коронавируса

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