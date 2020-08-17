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Известия
Известия

Центр «Вектор» начал второй этап испытания вакцины от коронавируса

В Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начался второй этап испытаний вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на сегодняшний день проводятся клинические испытания.В источнике
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НГС

«Вектор» запустил второй этап испытаний вакцины от коронавируса

НГС01:08
Сибкрай.ru

Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии здоровья привитых от COVID-19 добровольцев

Сибкрай.ru02:20
РИА Новости

«Вектор» начал второй этап испытаний вакцины от коронавируса

РИА Новости01:58
Вести Новосибирск

Новосибирский «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины от COVID-19

Вести Новосибирск01:29
РБК Новосибирск

Глава Роспотребнадзора заявила о новом этапе испытаний вакцины «Вектора»

РБК Новосибирск02:22
ТАСС Наука

«Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса

ТАСС Наука 00:46
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Попова заявила о необходимости создания нескольких вакцин от коронавируса

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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Имя и профессия потерпевшей официально не раскрываются, но ранее источник в правоохранительных сообщал, что кислотой плеснули в заместителя генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.
Известия03:40
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Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Ридус15 августа в 13:23
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