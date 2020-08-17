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REGNUM
REGNUM

Второй этап испытаний вакцины от COVID-19 начат в центре «Вектор»

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля вакцину от коронавируса нового типа, разработанную в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», начали первые добровольцы.В источнике
Анна Поповароссийский политик
Абсолютно точно, что в каждой стране и в Российской Федерации в первую очередь должно быть несколько разных вакцин. Этим сегодня и занимаемся.
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RT на русском

«Вектор» перешёл ко второму этапу испытаний вакцины от COVID-19

RT на русском04:43
НГС

«Вектор» запустил второй этап испытаний вакцины от коронавируса

НГС01:08
РИА Новости

«Вектор» начал второй этап испытаний вакцины от коронавируса

РИА Новости01:58
Вести Новосибирск

Новосибирский «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины от COVID-19

Вести Новосибирск01:29
Сибкрай.ru

Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии здоровья привитых от COVID-19 добровольцев

Сибкрай.ru02:20
ТАСС Наука

«Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса

ТАСС Наука 00:46
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