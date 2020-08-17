Второй этап испытаний вакцины от COVID-19 начат в центре «Вектор»
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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля вакцину от коронавируса нового типа, разработанную в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», начали первые добровольцы.В источнике
Абсолютно точно, что в каждой стране и в Российской Федерации в первую очередь должно быть несколько разных вакцин. Этим сегодня и занимаемся.
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